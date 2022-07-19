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Дожди с грозами и усилением ветра – прогноз погоды в Казахстане на 20 июля

погода в Казахстане на 20 июля Фото: pixabay
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20 июля: на большей части страны ожидаются дожди с грозами и усилением ветра, передает Zakon.kz.
Дожди с грозами и усилением ветра прогнозируются на большей части Казахстана, на северо-западе страны ожидается град, на юго-западе и юге – пыльная буря.РГП «Казгидромет»

Согласно прогнозу, погода без осадков установится только в южных и юго-восточных регионах страны.

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей, на юге Атырауской области, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Также синоптики сообщили, что:

  • сильная жара ожидается днем на большей части Туркестанской, Мангистауской, Актюбинской, Улытауской областей, на западе Алматинской, Жетысуской областей, юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской областей, юго-западе Акмолинской области;

  • очень сильная жара – днем на большей части Кызылординской, Жамбылской областей, на юге Мангистауской, Улытауской областей.

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