Дожди с грозами и усилением ветра – прогноз погоды в Казахстане на 20 июля
Дожди с грозами и усилением ветра прогнозируются на большей части Казахстана, на северо-западе страны ожидается град, на юго-западе и юге – пыльная буря.РГП «Казгидромет»
Согласно прогнозу, погода без осадков установится только в южных и юго-восточных регионах страны.
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей, на юге Атырауской области, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Также синоптики сообщили, что:
сильная жара ожидается днем на большей части Туркестанской, Мангистауской, Актюбинской, Улытауской областей, на западе Алматинской, Жетысуской областей, юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Костанайской, Карагандинской областей, юго-западе Акмолинской области;
очень сильная жара – днем на большей части Кызылординской, Жамбылской областей, на юге Мангистауской, Улытауской областей.
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