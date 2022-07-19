Дожди с грозами и усилением ветра – прогноз погоды в Казахстане на 20 июля

Фото: pixabay

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 20 июля: на большей части страны ожидаются дожди с грозами и усилением ветра, передает Zakon.kz.

Дожди с грозами и усилением ветра прогнозируются на большей части Казахстана, на северо-западе страны ожидается град, на юго-западе и юге – пыльная буря. РГП «Казгидромет» Согласно прогнозу, погода без осадков установится только в южных и юго-восточных регионах страны. На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской областей, на юге Атырауской области, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность . Также синоптики сообщили, что: сильная жара ожидается днем на большей части Туркестанской , Мангистауской , Актюбинской , Улытауской областей , на западе Алматинской , Жетысуской областей , юге Западно-Казахстанской , Атырауской , Костанайской , Карагандинской областей , юго-западе Акмолинской области ;

очень сильная жара – днем на большей части Кызылординской, Жамбылской областей, на юге Мангистауской, Улытауской областей. Новость по теме Жара до 38 градусов ожидается в Алматы Ранее синоптики предоставили прогноз погоды в Алматы на 20-22 июля. Читайте также Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики Важные изменения в законодательстве за неделю: с 11 по 17 июля 2022 года Близ Алматы открыли детский военно-спортивный лагерь

Следите за новостями zakon.kz в: