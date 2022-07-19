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Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики

жара в городе Алматы Фото: Zakon.kz
В Алматы стоит жаркая и душная погода. Столбик термометра в какой-то момент показал горожанам +42°C. Редакция Zakon.kz обратилась к синоптикам, чтобы узнать, когда в городе пойдет долгожданный дождь и снизится температура воздуха.

В РГП «Казгидромет» сообщили, что c понедельника алматинцев ожидает только постепенное повышение температуры воздуха. По предварительной информации, днем воздух может прогреться до +38...+40°C. Дожди возможны лишь в высокогорье.

В Жезказгане был зафиксирован +41°C, а так как траектория воздушной массы идет с запада и юго-запада, можно ожидать, что повышение температуры будет до +40°C и в Алматы. В Алматинской области – до +40...+42°C.Заместитель директора филиала РГП «Казгидромет» по Алматы Даулет Кисебаев

Даулет Кисебаев отметил, что уже послезавтра (21 июля. – Прим. ред.) и в отдельные дни в горных и высокогорных районах пройдут кратковременные дожди, грозы. В отдельных районах, выше Шымбулака, дожди уже идут.

Пока, предварительно, в городе Алматы до 27-28 июля будет без осадков. Но в горных районах (Медео, Шымбулак) осадки могут пойти 26 июля.

Специалист уточнил, что пик жары придется на 23-24-25 июля, на выходные дни.

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