Важные изменения в законодательстве за неделю: с 11 по 17 июля 2022 года

Информационная система «Параграф» подготовила информацию об изменениях, произошедших в казахстанском законодательстве за прошедшую неделю: с 11 по 17 июля 2022 года, сообщает Zakon.kz.

Налоги

Глава государства подписал закон от 11 июля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и закон «О введении в действие Налогового кодекса».

Поправки предусматривают, что с 1 января 2022 года:

Пострадавших субъектов МСП в период ЧП освободили от налогообложения возмещаемой суммы имущественного вреда.

На период с 1 января 2022 года до 1 января 2023 года суммы денег, полученных субъектами МСП на возмещение имущественного вреда, причиненного в период действия ЧП, по решению комиссии, созданной местным исполнительным органом, при включении налогоплательщика в реестр, формируемый указанным местным исполнительным органом, подлежат исключению из совокупного годового дохода налогоплательщиков.

Также из налогооблагаемого дохода физического лица подлежат исключению доходы в виде возмещения имущественного вреда, причиненного в период действия ЧП.

Корректировка зачетного НДС не производится в случае порчи и утраты товаров в период ЧП.

Уменьшение суммы НДС, относимого в зачет, производится по товарам в случае их порчи, утраты, за исключением случаев, возникших в результате ЧС или в период действия ЧП.

Кроме того, расширен перечень товаров, при импорте которых НДС уплачивается методом зачета.

Перечень товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, по которым НДС уплачивается методом зачета в порядке, определенном ст. 427 Налогового кодекса, дополнен следующими видами товаров, которые не покрывают потребности республики:

пестициды;

племенные животные и оборудование для искусственного осеменения;

крупный рогатый скот живой.

При этом введена поправка, что начиная с 1 июля 2022 года в случае нарушения в течение пяти лет с даты выпуска товаров для внутреннего потребления на территорию РК требований, установленных для применения уплаты методом зачета, НДС на импортируемые товары подлежит уплате с начислением пени со срока, установленного для уплаты НДС на импортируемые товары.

Вместе с тем не являются нарушениями требований метода зачета случаи реализации мяса и мясных продуктов, полученных в результате вынужденного забоя ввезенных племенных животных и крупного рогатого скота, или убыль (падеж) таких животных в пределах норм естественной убыли.

Порядок вынужденного забоя и нормы естественной убыли утверждаются уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса.

С января 2023 года:

дополнен перечень расходов, не подлежащих вычету по КПН.

К таким расходам, не подлежащим вычету с 1 января 2023 года, будут отнесены затраты по приобретению у нерезидента – взаимосвязанной стороны управленческих, консультационных, консалтинговых, аудиторских, дизайнерских, юридических, бухгалтерских, адвокатских, рекламных, маркетинговых, франчайзинговых, финансовых (за исключением расходов по вознаграждению), инжиниринговых, агентских услуг, роялти, прав на использование объектов интеллектуальной собственности.

Изменен порядок налогообложения дивидендов по КПН и ИПН

Для исчисления КПН из совокупного годового дохода не подлежат исключению дивиденды, полученные:

постоянным учреждением юридического лица – нерезидента в РК. При этом данное положение не применяется к дивидендам при выполнении условий, определенных пп. 3) п. 9 ст. 645 Налогового кодекса;

по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов в официальном списке фондовых бирж, функционирующих на территории РК. При этом данное положение не применяется к дивидендам по ценным бумагам, по которым за налоговый период осуществлялись торги на бирже в соответствии с критериями, определенными правительством республики.

Также установлено, что дивиденды, полученные по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов в официальном списке фондовых бирж, функционирующих на территории РК, относятся к доходам, облагаемым КПН у источника выплаты.

Для исчисления ИПН берутся дивиденды и вознаграждения по ценным бумагам, находящимся на дату начисления таких дивидендов и вознаграждений в официальном списке фондовых бирж, функционирующих на территории республики.

Это положение применяется к дивидендам по ценным бумагам, по которым за календарный год осуществлялись торги на бирже в соответствии с критериями, определенными правительством РК:

дивиденды, полученные от юридического лица – резидента за календарный год в пределах 30 тыс.-кратного размера МРП, действующего на 1 января соответствующего финансового года, при распределении:

чистого дохода или его части, подлежащих выплате по акциям, в том числе по акциям, являющимся базовыми активами депозитарных расписок;

чистого дохода или его части, распределяемых юридическим лицом – резидентом между его учредителями, участниками;

дохода от распределения имущества при ликвидации юридического лица – резидента или при уменьшении уставного капитала, а также при выкупе юридическим лицом у учредителя, участника доли участия или ее части в этом юридическом лице – резиденте и при выкупе таким юридическим лицом – эмитентом у акционера акций, выпущенных этим эмитентом.

В порядок налогообложения дивидендов, выплачиваемых нерезидентам, также внесены поправки. Соответствующие изменения внесены в ст. 645 и 646 Налогового кодекса.

Право на уменьшение налогооблагаемого дохода появилось у взаимосвязанных сторон.

Налогоплательщик имеет право на уменьшение налогооблагаемого дохода на затраты по приобретению у нерезидента – взаимосвязанной стороны управленческих, консультационных, консалтинговых, аудиторских, дизайнерских, юридических, бухгалтерских, адвокатских, рекламных, маркетинговых, франчайзинговых, финансовых (за исключением расходов по вознаграждению), инжиниринговых, агентских услуг, роялти, прав на использование объектов интеллектуальной собственности – в размере общей суммы, не превышающей 3% от налогооблагаемого дохода.

Кроме того, предусмотрено поэтапное повышение ставок акцизов на табачную продукцию, вводится ставка платы за использование спутниковой связи с применением негеостационарных спутников, увеличены ставки платы на майнинг.

Освобождение от НДПИ для новых месторождений с привязкой к уровню рентабельности.

Административная ответственность

Приняты поправки в Кодекс РК об административных правонарушениях, которые устанавливают административную ответственность за неосвоение средств государственного внешнего займа в срок, установленный договором займа.

Ответственность возлагается на первого руководителя администратора бюджетной программы, ответственного за реализацию бюджетного инвестиционного проекта или институционального проекта, финансируемого за счет займов.

Кроме того, усилена ответственность за повторное или неоднократное управление автомобилем без государственного номерного знака, а также за установку на автотранспортное средство поддельного госномера.

Также ужесточена ответственность за нарушение правил оказания услуг связи.

Финансовый рынок

Подписан закон от 12 июля 2022 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности».

Поправки приняты в 35 законов и кодексов республики.

Основные изменения по банковской деятельности:

совершенствование процесса согласования руководящих работников финансовых организаций;

расширение видов деятельности банков, банковских холдингов и дочерних организаций банков;

введение механизма конвертации микрофинансовой организации в банк.

Закон позволяет повысить привлекательность финансового рынка для потребителей, что обеспечит его динамичный рост и конкурентное развитие для эффективного удовлетворения нужд экономики.

По страховому сектору:

внедрение социально важных продуктов накопительного страхования жизни;

расширение перечня гарантируемых видов страхования по социальным и массовым видам страхования;

предоставление гражданам возможности частичного возврата денег по договорам пенсионного аннуитета обратно в ЕНПФ;

повышение статуса и развитие деятельности страхового омбудсмана;

внедрение онлайн-урегулирования страховых случаев;

внедрение Европротокола, упрощающего оформление страховых выплат;

совершенствование системы ценообразования по обязательному автострахованию.

По рынку ценных бумаг:

усиление мер защиты прав инвесторов на фондовом рынке посредством введения в периметр регулирования агентства деятельности субъектов, оказывающих информационные и консультационные услуги на рынке, и инвестиционных консультантов, а также совершенствования корпоративного управления;

повышение роли фондового рынка в качестве канала для привлечения финансирования частным сектором;

пересмотр подходов к регулированию и надзору профессиональных участников рынка ценных бумаг, в том числе путем внедрения пропорционального регулирования данных участников в зависимости от их системной значимости и масштабов деятельности;

создание правовых условий для хеджирования рисков казахстанских компаний в рамках генеральных соглашений Международной ассоциации свопов и деривативов (ISDA);

развитие рынка секьюритизации.

Финансовые пирамиды

12 июля 2022 года также принят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид», ужесточающий ответственность за их создание.

В частности, Уголовный кодекс РК дополнен ст. 217-1, которая предусматривает за рекламу финансовой пирамиды, подразумевающей личное и непосредственное распространение информации публично или с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов, в результате приведшей к вовлечению в нее лиц с причинением значительного ущерба, – штраф в размере до 2 тыс. МРП (6 млн 126 тыс. тенге), либо исправительные работы, либо привлечение к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

За повторное деяние, совершенное группой лиц, неоднократно; лицом с использованием своего служебного положения, – грозит ограничение свободы на срок до четырех лет либо лишение свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Выборы депутатов Сената

Глава государства подписал указ «О назначении выборов депутатов Сената Парламента Республики Казахстан от областей Абай, Жетісу и Ұлытау».

Согласно документу, выборы депутатов Сената от областей Абай, Жетісу и Ұлытау назначены на 24 августа 2022 года.

Иммигранты

Правительство Казахстана приняло постановление, которым вносятся изменения и дополнения в Правила въезда и пребывания иммигрантов в Республике Казахстан, а также их выезда из Республики Казахстан и в Правила осуществления миграционного контроля, а также учета иностранцев и лиц без гражданства, незаконно пересекающих государственную границу РК, незаконно пребывающих на территории республики, а также лиц, которым запрещен въезд на территорию РК.

Поправки устанавливают, что разрешенный срок пребывания иммигрантов в Казахстане заканчивается для иммигрантов, прибывших в республику в порядке, не требующем получения визы, – по истечении 30 календарных дней со дня пересечения государственной границы (за исключением граждан Ирана, Китая и Индии, в отношении которых разрешенный срок пребывания в РК заканчивается по истечении 14 календарных дней со дня пересечения госграницы РК).

Граждане Ирана, Китая и Индии въезжают в Казахстан и выезжают из него без виз, если период их пребывания в стране не превышает 14 календарных дней с момента пересечения государственной границы РК, суммарно сорок два календарных дня в течение каждого периода в сто восемьдесят календарных дней.

Органы внутренних дел РК при подаче заявлений о продлении пребывания на территории республики свыше 30 календарных дней с деловыми целями гражданами государств, указанных выше, осуществляют выдачу однократных виз категории «деловая» сроком до 30 календарных дней.

Топливо

Приказом министра энергетики РК от 14 июля 2022 года внесены изменения в перечень нефтепродуктов, на которые устанавливается государственное регулирование цен.

В обновленный перечень включены следующие нефтепродукты:

бензин марки Аи-80, розничная реализация;

бензин марки Аи-92, розничная реализация;

бензин марки Аи-93, розничная реализация;

дизельное топливо (летнее, межсезонное), розничная реализация.

Еще одним приказом Минэнерго внесены изменения в предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен.

Так, установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов в следующем размере с учетом налога на добавленную стоимость:

бензин марки Аи-80 – 89 тенге за литр; бензин марки Аи-92 и Аи-93:

в Костанайской, Северо-Казахстанской областях – 187 тенге за литр ;

в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Абай, Жетісу, Ұлытау – 182 тенге за литр;

на дизельное топливо (летнее, межсезонное):

в Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской областях, а также в области Абай – 260 тенге за литр ;

в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Карагандинской, Кызылординской, Павлодарской, Туркестанской, Мангистауской областях, а также в областях Жетісу, Ұлытау – 230 тенге за литр.

Выплаты спортсменам и тренерам

Постановлением правительства Казахстана внесены изменения в Правила выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам, установления их размеров.

Согласно поправкам, лица, имеющие право на получение материального обеспечения, представляют следующие документы:

спортсмены:

заявление;

трудовую книжку либо любой из нижеперечисленных документов, подтверждающих двадцатилетний стаж работы в области физической культуры и спорта:

трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения;

выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и (или) прекращение трудовых отношений на основе заключения и (или) прекращения трудового договора;

выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам;

послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный и заверенный печатью работодателя (при ее наличии);

архивную справку, содержащую сведения о трудовой деятельности работника;

копию протокола соревнований, подтверждающего звание чемпиона и призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, или чемпиона мира по олимпийским видам спорта;

тренеры:

заявление;

трудовую книжку либо любой из нижеперечисленных документов, подтверждающих двадцатилетний стаж работы тренером:

трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения;

выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение или прекращение трудовых отношений на основе заключения или прекращения трудового договора;

выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам;

послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный и заверенный печатью работодателя (при ее наличии);

архивную справку, содержащую сведения о трудовой деятельности работника;

справку с места работы (в случае, если тренер на момент подачи заявления не работает – с Национального олимпийского комитета РК, Национального паралимпийского комитета РК или республиканской и региональной аккредитованной спортивной федерации по виду спорта), подтверждающую, что он действительно является тренером спортсмена, завоевавшего звания чемпиона и призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, и (или) чемпиона мира по олимпийским видам спорта;

копию протокола соревнований, подтверждающего звание чемпиона и призера Олимпийских, Паралимпийских и Сурдлимпийских игр, или чемпиона мира по олимпийским видам спорта спортсмена, которого он тренировал.

Также внесены поправки в размеры выплат пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам и тренерам.