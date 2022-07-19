Знаменитый японский фигурист Юдзуру Ханю завершил карьеру

Всемирно известный фигурист из Японии Юдзуру Ханю провел специальную пресс-конференцию, где он объявил о завершении своей спортивной карьеры, сообщает Zakon.kz.

Юдзуру Ханю – двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании, ему не было равных в Сочи-2014 и Пхенчхане-2018, а на последних Играх-2022 в Пекине он занял четвертое место.

Японский фигурист семь раз был призером мировых первенств, из них два раза примерял золотые награды Он чемпион турнира четырех континентов двухлетней давности и победитель командного ЧМ-2017, четыре раза выигрывал финал Гран-при и шесть раз становился чемпионом Японии.

За всю свою спортивную карьеру установил наибольшее количество мировых рекордов в мужском катании, их насчитывается 19. Юдзуру Ханю – первый в истории фигурист, исполнивший на соревнованиях четверной риттбергер.

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