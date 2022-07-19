Платные парковки в Нур-Султане: Кому они мешают?

Тема платных парковок в столице Казахстана вызывает горячие споры между жителями, предпринимателями и владельцами бизнес-центров. Zakon.kz пытался выяснить, на чьей стороне правда.

Сегодня внедрение платных парковок в больших городах – мировая практика. На примере Алматы можно увидеть, как со временем это упорядочило движение и стоянку автомобилей, и жители двухмиллионного мегаполиса научились находить места для своих машин, либо выбирать для путешествия в центр города общественный транспорт. Таким образом, в Алматы пробок стало меньше, хотя полностью избавиться от них пока не получилось.

Столица страны, как ранее крупнейший город Казахстана, сегодня проходит стадию недовольства платными парковками. Глава Ассоциации управляющих и сервисных компаний Qaz Property Кайрат Кокенов заявил, что в столице места для платных парковок выбрали, мягко говоря, без учета их влияния на дорожный трафик.

Парковочными местами возле бизнес-центров и торговых домов пользуются исключительно арендаторы и посетители данных помещений, и регулируются они собственниками /управляющими компаниями помещений, которые поддерживают эти места в надлежащем состоянии (отчистка снега, укладка асфальта и так далее). Передача таких парковочных мест в управление частному партнеру, который только взимает оплату, приведет к тому, что жители соседних домов, работники близлежащих зданий будут занимать места, предназначенные для работников и посетителей коммерческих зданий. Соответственно работники/посетители будут вынуждены парковаться вдоль дорог, в соседних дворах, что только ухудшит ситуацию на дорожных сетях города. Кайрат Кокенов

Директор ТОО «Парковочное пространство Астаны» Чингиз Досыбаев ответил, что бизнес-центры сами ограждают свои территории шлагбаумами, что порождает транспортный коллапс.

Когда человек не может подъехать, появляется пробка, это мы видим на бульваре Нурлы жол. Там есть плата 150 тенге за парковку на государственной земле, мы хотим сделать общую единую плату. Другой БЦ закрыл шлагбаумами проезд, люди ставят машины в других местах. Мы предлагаем шлагбаумы убрать и поставить платные парковки для всех. Еще в одном БЦ без чеков взимают плату. Четвертый БЦ закрыл территорию, паркинг, но требует от акимата, чтобы навели порядок, чтобы возле них не стояли в три ряда. Чингиз Досыбаев

Обе стороны требуют от властей исправления ситуации, тем более, что по финансовой модели 93% доходов от проекта в совокупности получает государство, 7% получает партнер по ГЧП, который также несет затраты, потому что государство не вкладывает дополнительных денег.

Земельные участки в основном не переходят в собственность управляющей компании, а остаются на балансе акимата, так как там расположены коммунальные сети. Если городу нужен ремонт дороги, то это на балансе города. Частный партнер в рамках техзадания реализует проект, но все нормативные вопросы по земельным участкам, местам платных парковок остаются на стороне акимата.

С 2016 по 2018 год мы занимались заключением контрактов ГЧП. Были спорные вопросы только по запуску платных парковок. Но есть перечень земельных участков, и есть проект организации дорожного движения. На базе документов этих начинается обустройство территорий. У акимата было видение по расторжению контракта ГЧП, но есть решение суда, которое я не могу комментировать. Замруководителя Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана Ержан Диханбаев

Бизнес беспокоит, что внедрение платных парковочных мест стало причиной оттока посетителей (клиентов), арендаторов БЦ и потери доходов субъектов МСБ. По мнению QazProperty, от платных парковок выиграют только субъекты крупного предпринимательства, которые могут позволить себе достаточное количество парковочных мест.

К тому же, СНиП РК 30.01-01 АС-2007 «Планировка и застройка города Астаны» (далее – СНиП) предусмотрено, что при объектах общественного и производственного назначения необходимо наличие машино-мест для парковки легкового автотранспорта работающих и посетителей (для коммерческо-деловых центров, офисных зданий и помещений норма составляет 60-70 мест).

Глава Ассоциации управляющих и сервисных компаний Qaz Property Кайрат Кокенов считает, что условия данного ГЧП-проекта нарушают все принципы и задачи ГЧП и дискредитируют саму идею ГЧП. В ассоциации наблюдают снижение пропускной способности. По мнению Кокенова, передача парковочных мест, предназначенных для персонала и посетителей, в управление сторонней организации, которая в свою очередь будет предоставлять данные парковочные места иным лицам (жильцы соседних домов, работники соседних зданий и так далее) является нарушением требований СНиП.

В управление начали поступать обращения от руководителей бизнеса. Бизнес просил сделать платные парковки. Это аптеки, ЖК, риелторы. Есть категория бизнеса, которая считает, что платные парковки решают проблему, но существует и противоположное мнение. Мы видим, что если есть обычная парковка у бизнеса, и она забита, то к ним точно не приедут клиенты. Замруководителя Управления транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султана Ержан Диханбаев

Главная причина, по которой мест для парковок в столице не хватает, по мнению экспертов – в резком увеличении числа этих самых машин. Чингиз Досыбаев привел данные, по которым сегодня реальное число уникального транспорта в столице – 600 тыс. единиц на 1,2 млн человек, хотя, по официальным данным, в столице всего 393 тыс. единиц личного транспорта.

Внедрение платных парковок – не просто обязанность управления, но и необходимость, зарегулированная законом. Цель – не взимание денег, а разгрузка пассажиропотока. Среднее время стоянки – 40 минут. Поминутная тарификация есть у нас в приложении. Приложение снимет сумму, на которую автолюбитель простоял фактически. Директор ТОО «Парковочное пространство Астаны» Чингиз Досыбаев

Чтобы прийти к единому мнению, акимату, партнеру по ГЧП и бизнесменам придется обсудить острые вопросы не раз и не два.

В рамках постановления акимата города Нур-Султана от 19 ноября 2021 года № 503-4097 «О внесении изменений в постановление акимата города Астаны от 22 июня 2017 года № 108-1325 «Об определении мест, оборудованных специальными сертифицированными устройствами, предназначенными для взимания оплаты за парковку и учета времени парковки транспортных средств в столице» количество действующих платных парковочных зон увеличено с 24 до 536 (10 тыс. машино-мест).

Данные парковочные места переданы ТОО «Парковочное пространство Астаны» в рамках государственно-частного партнерства.