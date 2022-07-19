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Погоня за мопедистом попала на видео в Алматы

в Алматы на видео попала погоня за мопедистом Фото: скриншот видео
В Алматы сотрудники спецбатальона устроили погоню за водителем мопеда, который ехал без шлема. Его удалось задержать. На водителя мопеда составили четыре адмпротокола, передает Zakon.kz.

Инцидент попал на видео, которое читатели Zakon.kz прислали в редакцию.

В городском департаменте полиции сообщили, что сотрудники спецбатальона заметили мопедиста, который ехал без шлема, и попытались его задержать, однако он не подчинился.

Во время преследования совершил столкновение с автомашиной, после чего бросился в бегство в пешем порядке. В это время другой наряд находился рядом и задержал данного водителя мопеда.Пресс-служба ДП Алматы

Как отмечается, на мопедиста составлены четыре протокола об административном правонарушении (КоАП РК):

  • ч. 2 ст. 590 – «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств»;

  • ч. 2 ст. 593 – «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения»;

  • ч. 3 ст. 610 – «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества»;

  • ч. 1 ст. 613 – «Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции), транспортного контроля на пунктах пропуска автотранспортных средств через государственную границу Республики Казахстан и на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан, военной полиции, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».

Также в городском ДП прокомментировали инцидент с мопедистами, которые разъезжали по фонтанам и прогулочным зонам.

Управлением местной полицейской службы ДП Алматы на данном участке запланировано проведение точечных, целевых рейдовых мероприятий, в ходе которых правонарушители, допускающие вопиющие правонарушения, будут установлены. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка и они будут привлечены к ответственности.Пресс-служба ДП Алматы

Вместе с тем, как отметили в городском ДП, «ранее сигналов от жителей по данному факту не поступало».

Принципиальная оценка действиям правонарушителям будет непременно дана.Пресс-служба ДП Алматы

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