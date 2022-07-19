Погоня за мопедистом попала на видео в Алматы
Инцидент попал на видео, которое читатели Zakon.kz прислали в редакцию.
В городском департаменте полиции сообщили, что сотрудники спецбатальона заметили мопедиста, который ехал без шлема, и попытались его задержать, однако он не подчинился.
Во время преследования совершил столкновение с автомашиной, после чего бросился в бегство в пешем порядке. В это время другой наряд находился рядом и задержал данного водителя мопеда.Пресс-служба ДП Алматы
Как отмечается, на мопедиста составлены четыре протокола об административном правонарушении (КоАП РК):
ч. 2 ст. 590 – «Нарушение правил эксплуатации транспортных средств»;
ч. 2 ст. 593 – «Несоблюдение требований по перевозке пассажиров и грузов, пользованию ремнями безопасности или мотошлемами, предусмотренных правилами дорожного движения»;
ч. 3 ст. 610 – «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества»;
ч. 1 ст. 613 – «Невыполнение требований сотрудника органов внутренних дел (полиции), транспортного контроля на пунктах пропуска автотранспортных средств через государственную границу Республики Казахстан и на постах транспортного контроля на территории Республики Казахстан, военной полиции, уклонение от прохождения освидетельствования на состояние алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».
Также в городском ДП прокомментировали инцидент с мопедистами, которые разъезжали по фонтанам и прогулочным зонам.
Управлением местной полицейской службы ДП Алматы на данном участке запланировано проведение точечных, целевых рейдовых мероприятий, в ходе которых правонарушители, допускающие вопиющие правонарушения, будут установлены. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка и они будут привлечены к ответственности.Пресс-служба ДП Алматы
Вместе с тем, как отметили в городском ДП, «ранее сигналов от жителей по данному факту не поступало».
Принципиальная оценка действиям правонарушителям будет непременно дана.Пресс-служба ДП Алматы