В Казахстане увеличат количество грантов по медицинским специальностям
В настоящее время в бакалавриат распределено всего 2700 грантов: на специальности «сестринское дело», «фармация», «общая медицина/медицина», «стоматология», «педиатрия», «общественное здоровье» – 2335 грантов, квоты составили 365 грантов (для детей-сирот, лиц с инвалидностью и др.), 20 грантов выделено в рамках международных соглашений.Министерство здравоохранения РК
На магистратуру выделено 325 грантов по специальностям: «менеджмент в здравоохранении», «общественное здравоохранение», «сестринское дело», «фармация», «биомедицина», «медицина», «медико-профилактическое дело».
Между тем, сообщили в Минздраве, в 2023 году количество государственных грантов будет увеличено до 1700, вместо 1500, в 2024 году выделят 1800 грантов, в 2025 году – 2 тыс.
В ведомстве отметили, что при выделении государственного образовательного заказа резидентуры учитывается потребность регионов согласно заявкам управлений здравоохранения, регионализации и заявкам вузов, НИИ, национальных центров.
В целом, государственный образовательный заказ на подготовку медицинских кадров формируется с учетом потребности регионов и заявок местных исполнительных органов.
Ежегодно республиканской комиссией коллегиально распределяются образовательные гранты по специальностям для организаций образования в сфере здравоохранения.
Так, на 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 учебные годы предусматривается ежегодное выделение государственного заказа по направлению «здравоохранение»: бакалавриат – 2700, резидентура – 1500, магистратура – 325, докторантура – 160 мест. При этом распределение остродефицитных специальностей формируется комиссионно на основе потребностей и заявок регионов, с учетом регионализации вузов.Министерство здравоохранения РК