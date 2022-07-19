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Четверо казахстанцев прошли первый круг Кубка президента по теннису

Теннис Победа первый круг Фото: ktf.kz
В столице Казахстана стартовал ежегодный традиционный международный турнир по теннису Presidents Cup с призовым фондом более 50 тыс. долларов, сообщает Zakon.kz.

На кортах Национального теннисного центра завершились матчи первого круга в одиночном разряде с участием хозяев соревнований. Казахстанцы выставили в основную сетку Кубка президента семерых участников. В первый день соревнований успеха добился алматинец Денис Евсеев, который сломил сопротивление россиянина Алибека Качмазова – 6:3, 3:6, 6:4.

Теннис Победа Первый круг

Фото: Instagram/yevseyevdenis

Далее, 19 июля, казахстанец Дмитрий Попко одолел новозеландца Рубина Стэтхэма – 6:3 6:4. Самый опытный теннисист сборной Казахстана Михаил Кукушкин за выход во второй круг Challenger в Нур-Султане обыграл Лукаса Катарину из Монако – 6:1, 6:1.

Теннис Победа Первый круг

Фото: ktf.kz

Удачливым оказался стартовый матч для актаусца Бейбита Жукаева, финалиста недавнего турнира ITF Men 25 в Нур-Султане. Западноказахстанский теннисист оказался сильнее представителя Японии Шинтаро Имаи – 7:6, 6:1.

К сожалению, встречи первого раунда казахстанцы Григорий Ломакин, Дастанбек Ташбулатов и Тимофей Скатов проиграли.

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