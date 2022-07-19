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SpaceX вывела на орбиту еще 53 интернет-спутника Starlink

SpaceX вывела на орбиту еще 53 интернет-спутника Starlink Фото: Twitter/SpaceX
Аэрокосмическая компания SpaceX Илона Маска запустила тяжелую ракету-носитель Falcon 9 с очередной группировкой из 53 мини-спутников для проекта «космического» интернета Starlink, сообщает Zakon.kz.

Аппараты были успешно выведены на орбиту, а многоразовая ступень ракеты совершила управляемый спуск на плавучую платформу в Атлантическом океане, отчиталась компания в Twitter.

Примерно через 15 часов и 5 минут запуска 53 спутника отделились от второй ступени ракеты на эллиптической переходной орбите высотой до 340 км. После проверки инженерами SpaceX их работоспособности, спутники с использованием собственных ионных двигателей поднимутся на штатную орбиту высотой около 540 км.

SpaceX уже вывела в космос с мая 2019 года более 2,6 тыс. спутников. В настоящее время сеть доступна пользователям в Северной Америке, Европе и Австралии. Компания заверяет, что Starlink сможет обеспечить доступ в интернет в любой части планеты со скоростью трафика 1 гигабит в секунду, что соответствует стандарту 5G. По оценке SpaceX, запуск в общей сложности 11 тыс. спутников и ввод их в эксплуатацию обойдутся в $10 млрд.

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