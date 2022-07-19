Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Ремонт улиц в Таразе – учитывается мнение жителей

Ремонт улиц в Таразе - учитывается мнение жителей Фото: пресс-служба акимата города Тараз
Ремонта и модернизации требуют автомобильные дороги, которые сегодня не справляются со значительно возросшим потоком машин. В связи с этим, по инициативе руководства Жамбылской области, будут реконструированы улицы Мамбет батыра и Ташкентская, сообщает Zakon.kz.

Именно эти улицы берут на себя основную нагрузку, связывая центральные районы и крупные торговые точки. Подрядной организацией, выполняющей строительно-монтажные работы по ул. Ташкентской, является ТОО «АрайстройGROUP». Стоимость проекта по реконструкции участка протяженностью 4,49 км составляет 772 544, 541 тыс. тенге. Отметим, что за технический надзор объекта отвечает ТОО «Бірлік Сапа», авторский надзор – ТОО «Нур Асад». В ходе объезда, в целях ознакомления с ходом ремонтных работ по ул. Ташкентской, глава региона Нуржан Нуржигитов внес несколько корректировок в план ремонтных работ, учитывая мнение общественности.

Ремонт улиц в Таразе - учитывается мнение жителей

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

В свою очередь, со стороны ответственных специалистов были учтены рекомендации акима Жамбылской области. Не остались без внимания и просьбы жителей областного центра. На общественных приемных акима горожанами не раз поднимался вопрос реконструкции значимой улицы – Мамбет батыра. В текущем году разработан проект стоимостью 993 590,124 тыс. тенге и стартовали работы по проведению реконструкции дорожного участка протяженностью 4,96 км. За технический надзор объекта отвечает ТОО «Таразтехнопроект», авторский надзор – ТОО «Нур Асад».

Одновременно с реконструкцией улиц в областном центре планируется и средний ремонт дорог. Проектом охвачены 45 улиц города Тараза. Общая протяженность проектов – 95 км (стоимость – 2 426,5 млн тенге). Для этого проходит конкурс государственных закупок. На 28 объектах определен подрядчик, на 12 из них ведутся ремонтные работы.

Таким образом, в рамках концепции «Слышащего государства», главным принципом которого является работа в интересах граждан, при благоустройстве областного центра руководство акимата города Тараза учитывает мнение его жителей.

Ремонт улиц в Таразе - учитывается мнение жителей

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

Читайте также

Руководителям портфельных компаний «Самрук-Қазына» напомнили о персональной ответственности

В 7 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Ерлан Карин: Противодействие коррупции – важнейшее направление президентских реформ

Константин Вноровский
Жамбылская область Тараз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
акимат, Алатауский район, Алматы
Две многоэтажки снесут в Алматы
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
Казахстан сахар дефицит объемы наличие
Сколько сахара осталось в Казахстане
курс иностранной валюты
Курс доллара снова вырос на торгах
Шымкент, четыре области, штормовое предупреждение, Казгидромет
46-градусная жара и гроза: штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и ряде регионов РК
Алматы возврат государство оптовка
Крупнейший оптовый рынок в Алматы вернут государству
жара в городе Алматы
Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики
Снятие автомобиля с учета в Казахстане
Снятие автомобиля с учета в Казахстане: что нужно знать
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления