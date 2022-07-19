Ремонт улиц в Таразе – учитывается мнение жителей

Ремонта и модернизации требуют автомобильные дороги, которые сегодня не справляются со значительно возросшим потоком машин. В связи с этим, по инициативе руководства Жамбылской области, будут реконструированы улицы Мамбет батыра и Ташкентская, сообщает Zakon.kz.

Именно эти улицы берут на себя основную нагрузку, связывая центральные районы и крупные торговые точки. Подрядной организацией, выполняющей строительно-монтажные работы по ул. Ташкентской, является ТОО «АрайстройGROUP». Стоимость проекта по реконструкции участка протяженностью 4,49 км составляет 772 544, 541 тыс. тенге. Отметим, что за технический надзор объекта отвечает ТОО «Бірлік Сапа», авторский надзор – ТОО «Нур Асад». В ходе объезда, в целях ознакомления с ходом ремонтных работ по ул. Ташкентской, глава региона Нуржан Нуржигитов внес несколько корректировок в план ремонтных работ, учитывая мнение общественности.

Фото: пресс-служба акимата города Тараза

В свою очередь, со стороны ответственных специалистов были учтены рекомендации акима Жамбылской области. Не остались без внимания и просьбы жителей областного центра. На общественных приемных акима горожанами не раз поднимался вопрос реконструкции значимой улицы – Мамбет батыра. В текущем году разработан проект стоимостью 993 590,124 тыс. тенге и стартовали работы по проведению реконструкции дорожного участка протяженностью 4,96 км. За технический надзор объекта отвечает ТОО «Таразтехнопроект», авторский надзор – ТОО «Нур Асад».

Одновременно с реконструкцией улиц в областном центре планируется и средний ремонт дорог. Проектом охвачены 45 улиц города Тараза. Общая протяженность проектов – 95 км (стоимость – 2 426,5 млн тенге). Для этого проходит конкурс государственных закупок. На 28 объектах определен подрядчик, на 12 из них ведутся ремонтные работы.

Таким образом, в рамках концепции «Слышащего государства», главным принципом которого является работа в интересах граждан, при благоустройстве областного центра руководство акимата города Тараза учитывает мнение его жителей.