5 недобросовестных схем ценообразования выявили в Казахстане

Глава государства своим указом утвердил концепцию защиты и развития конкуренции в Казахстане на 2022-2026 годы. В АЗРК рассказали, каким образом планируют создать рыночные условия, передает Zakon.kz.

Предлагаемые в документе меры по совершенствованию механизмов защиты и развития конкуренции должны снизить число нарушений.

АЗРК совместно с другими ответственными госорганами предстоит развивать стимулы по принятию субъектами рынка актов антимонопольного комплаенса, усиливать количество разъяснений и рекомендаций. Также в предстоящие четыре года должно быть повышено качество принимаемых антимонопольных органом решений.

Намечено повышение качества экономического анализа, внедрение института главного экономиста по конкуренции, новые факторы оценки доминирующего положения цифровых платформ. В рамках механизмов раскрытия недобросовестной конкуренции по опыту Великобритании будут рассмотрены пять недобросовестных схем ценообразования. АЗРК

Кроме того, будет продолжена работа по ограничению участия государства в предпринимательской деятельности. Реализуемые меры направлены на сокращение количества государственных заданий, единых государственных операторов, неконкурентных видов государственных закупок и закупок квазигосударственного сектора.

В числе проблем, которые предстоит решить, называются ограниченный доступ к так называемой ключевой мощности (товар, объект инфраструктуры субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение, без доступа к которым другие субъекты рынка не могут осуществлять производство и (или) реализацию товара на соответствующем или смежном товарном рынке), искажение ценообразования, а также сохраняющееся избирательное покровительство или фаворитизм (неконкурентное распределение мер господдержки и ограниченных ресурсов).

В концепции также отмечается слабая вовлеченность отраслевых государственных органов в принятие мер по развитию конкуренции при реализации государственной политики в соответствующих отраслях экономики, тем самым отсутствует баланс при взаимодействии конкурентной и отраслевых политик. В результате в экономике страны сохраняются административные барьеры для развития конкуренции.

А пока антимонопольный орган в рамках своих полномочий начал проверку цен на авиа- и железнодорожные билеты по Казахстану. В случае выявления нарушений законодательства в области защиты конкуренции АЗРК обещает отреагировать соответствующими мерами.