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Ерлан Карин: Противодействие коррупции – важнейшее направление президентских реформ

Противодействие коррупции Фото: akorda.kz
Под председательством государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание комиссии при президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции, сообщает Zakon.kz.

На заседании рассмотрены вопросы реализации Концепции антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы и рекомендации Группы государств по борьбе с коррупцией при Совете Европы (ГРЕКО), передает пресс-служба Акорды.

В ходе рассмотрения первого вопроса Ерлан Карин отметил, что системное противодействие коррупции – одно из важнейших направлений президентских реформ. В соответствии с этим, в начале года была принята Концепция антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы. Она нацелена на достижение стратегических задач, проведение комплексной работы по устранению предпосылок коррупции и снижению ее уровня, формирование в обществе антикоррупционного иммунитета и повышение благосостояния населения.

Концепция включает в себя институциональные и точечные направления, предусматривает проработку новых антикоррупционных механизмов, а также участие в работе по искоренению коррупции государственных органов и субъектов гражданского общества.

Государственный советник подчеркнул, что эффективность этой работы зависит от надлежащего исполнения ответственными государственными органами и организациями закрепленных за ними мероприятий.

В связи с этим на заседании комиссии были высказаны замечания и рекомендации по проблемным моментам, связанным с реализацией заложенных в концепции мер.

В рамках второго вопроса обсуждены перспективы участия нашей страны в составе международной антикоррупционной инициативы ГРЕКО.

По мнению Ерлана Карина, взаимовыгодное сотрудничество в рамках ГРЕКО позволяет перенимать проверенные и уже реализуемые во многих развитых странах механизмы противодействия коррупции.

С учетом состоявшегося обсуждения комиссией выработаны конкретные рекомендации, а по итогам заседания государственный советник Ерлан Карин дал по рассмотренным вопросам ряд поручений.

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