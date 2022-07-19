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В 7 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение в 7 регионах Фото: pixabay
Дожди и жару прогнозируют синоптики на большей части республики 20 июля, сообщает Zakon.kz.

РГП «Казгидромет» предупреждает о пожароопасной ситуации в регионах.

Днем на большей части Северо-Казахстанской области и в Петропавловске ожидается дождь. На севере, западе, юге области – гроза, днем град, шквал.

На востоке Западно-Казахстанской области пройдет гроза. На юге области сохраняется сильная жара до +35°C. На юго-западе области – чрезвычайная пожарная опасность.

Днем в центре Кызылординской области ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом на западный днем в центре области, 15-20 м/с. На большей части области и в Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде днем – сильная жара +42...44°C.

На западе и севере Улытауской области ожидается ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на большей части области установится сильная жара +35...+39°C, на юге области сохраняется сильная жара +40...+42°C.

Днем на западе Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на юго-западный, порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +35°C.

На востоке, севере и в центре Атырауской области и в городе Атырау ожидается гроза. Ветер северный, при грозе 15-20 м/с. Днем на юге области сохраняется сильная жара +36°C. На юге области – чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Актюбинской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, северный на юге области, порывы 16 м/с. Днем на большей части области – сильная жара +35...+38°C.

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