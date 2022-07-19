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Фируза Шарипова назвала новую дату дебюта в ММА

Фируза Фото: Instagram/sharipova_fir
Казахстанка Фируза Шарипова объявила о том, что заключила новый контракт для своего дебюта в ММА, передает Zakon.kz.

Выступавшая ранее в любительском и профессиональном боксе Шарипова решила попробовать свои силы в ММА.

Однако и здесь на пути к дебюту в октагоне ей пришлось столкнуться с организационными трудностями.

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Ранее была предварительная договоренность с ALASH Pride о том, что выступлю у них на вечере. Но мы не сошлись в условиях, не подписали контракт. И ключевую роль сыграла спортивная компания, которая помогла мне подписать контракт с Лигой OCTAGON. Мне понравились условия, мы обсудили планы, сошлись во всем. Надеюсь, нас ждет плодотворное сотрудничество и мы станем чемпионами. Фируза Шарипова

Новая дата дебюта Шариповой в ММА – 29 июля, место – турнир OCTAGON 33 в Алматы

Соперницей казахстанки станет опытная россиянка Карина Ондасынова (2-0).

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