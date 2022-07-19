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В США третий раз подряд успешно испытали гиперзвуковое оружие

США испытали гиперзвуковое оружие Фото: pixabay
Американская компания Raytheon Technologies Corp. в партнерстве с Northrop Grumman успешно завершила второе летное испытание гиперзвукового оружия, передает Zakon.kz.

В компании уточнили, что оружие разработано по концепции гиперзвукового воздушно-реактивного оружия (HAWC) для агентства перспективных оборонных исследовательских проектов ВВС США.

Аппарат производства Raytheon Technologies Corp., класс которого не уточняется, в ходе летного испытания в пять раз превысил скорость звука. Это стало третьим успешным испытанием такого оружия с 2013 года, говорится в сообщении.

В пресс-службе компании добавили, что в ходе испытания использовали выводы первых испытаний. Исследование оружия выполнило все основные и второстепенные цели, в том числе продемонстрировало возможность тактической дальности стрельбы. Утверждается, что вооружение может развивать гиперзвуковую скорость — 5 Махов и выше (1 Мах — 1224 км/ч).

Развитие гиперзвуковых возможностей нашей страны является важнейшим национальным императивом, и это был важный шаг вперед. Последовательные успешные летные испытания дают нам еще большую уверенность в технической зрелости нашего прототипа по программе Hypersonic Air-breathing Weapon Concept (HAWC). Руководитель ракетного подразделения Raytheon Уэс Кремер

В конце мая директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков заявил, что Россия серьезно оторвалась от США в части разработки гиперзвукового оружия.

В то же время бывший начальник Главного штаба Ракетных войск стратегического назначения РФ генерал-полковник Виктор Есин подчеркнул, что российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс «Кинжал» давно достиг скорости 8 Махов.

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