Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Бетономешалка протаранила 4 автомобиля в Алматы

Бетономешалка протаранила 4 автомобиля в Алматы Фото: Zakon.kz
Массовое ДТП с участием бетономешалки произошло в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Поток машин двигался по проспекту Аль-Фараби в западном направлении. По словам водителя Toyota Corolla, он подъезжал к развязке на ул. Мустафина. Водитель услышал визг тормозов, увидел в зеркале заднего вида бетономешалку, попытался уйти от столкновения вправо. Но только начал движение, как в него врезался Lexus, который протаранила бетономешалка.

Lexus, продолжая движение, ударил Toyota Camry XV50, которая, в свою очередь, врезалась в Toyota Camry XV40.

Всего бетономешалка «собрала» четыре автомобиля.

В Lexus LX 470 пострадали пятеро пассажиров, все госпитализированы. Водитель отделался легким ушибом. Остальные участники ДТП также серьезных травм не получили.

На месте аварии образовалась серьезная пробка – не менее 2 км.

Сотрудники дорожной полиции растащили автомобили. Выясняются все подробности произошедшего.

Бетономешалка протаранила 4 автомобиля в Алматы

Фото: Zakon.kz

Бетономешалка протаранила 4 автомобиля в Алматы

Фото: Zakon.kz

Бетономешалка протаранила 4 автомобиля в Алматы

Фото: Zakon.kz

Бетономешалка протаранила 4 автомобиля в Алматы

Фото: Zakon.kz

Бетономешалка протаранила 4 автомобиля в Алматы

Фото: Zakon.kz

Бетономешалка протаранила 4 автомобиля в Алматы

Фото: Zakon.kz

Бетономешалка протаранила 4 автомобиля в Алматы

Фото: Zakon.kz

Бетономешалка протаранила 4 автомобиля в Алматы

Фото: Zakon.kz

Бетономешалка

Фото: Zakon.kz

Читайте также

Видео скандала «жены прокурора» с охранником рассылают в соцсетях

«Сдали нервы»: давивший лошадь на внедорожнике мужчина объяснил свой поступок

Погоня за мопедистом попала на видео в Алматы

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
акимат, Алатауский район, Алматы
Две многоэтажки снесут в Алматы
жара в городе Алматы
Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики
Казахстан сахар дефицит объемы наличие
Сколько сахара осталось в Казахстане
Дни отдыха в августе 2022 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
Шымкент, четыре области, штормовое предупреждение, Казгидромет
46-градусная жара и гроза: штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и ряде регионов РК
курс иностранной валюты
Курс доллара снова вырос на торгах
Алматы возврат государство оптовка
Крупнейший оптовый рынок в Алматы вернут государству
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления