Бетономешалка протаранила 4 автомобиля в Алматы

Массовое ДТП с участием бетономешалки произошло в Алматы, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Поток машин двигался по проспекту Аль-Фараби в западном направлении. По словам водителя Toyota Corolla, он подъезжал к развязке на ул. Мустафина. Водитель услышал визг тормозов, увидел в зеркале заднего вида бетономешалку, попытался уйти от столкновения вправо. Но только начал движение, как в него врезался Lexus, который протаранила бетономешалка.

Lexus, продолжая движение, ударил Toyota Camry XV50, которая, в свою очередь, врезалась в Toyota Camry XV40.

Всего бетономешалка «собрала» четыре автомобиля.

В Lexus LX 470 пострадали пятеро пассажиров, все госпитализированы. Водитель отделался легким ушибом. Остальные участники ДТП также серьезных травм не получили.

На месте аварии образовалась серьезная пробка – не менее 2 км.

Сотрудники дорожной полиции растащили автомобили. Выясняются все подробности произошедшего.

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz

Фото: Zakon.kz