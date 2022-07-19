18,5 млн сигарет изъяли налоговики из нелегального оборота

Контрабандную табачную продукцию на 527,3 млн тенге выявили налоговики Алматинской области, передает Zakon.kz.

В Комитете государственных доходов МФ РК сообщили, что на территории гостинично-стояночного комплекса «Кристалл», расположенного на 29-м км трассы Алматы – Бишкек, возле города Каскелена, выявлена нелегальная табачная продукция – 925 тыс. пачек сигарет (18,5 млн курительных единиц).

Контрабандная табачная продукция без акцизных марок в ходе проверки выявлена сотрудниками Департамента государственных доходов по Алматинской области совместно с сотрудниками Департамента экономических расследований по Алматинской области. Пресс-служба КГД МФ РК

По результатам проверки все материалы, с признаками нарушения по ст. 233 УК РК, переданы в ДЭР по Алматинской области.

Сумма ущерба неуплаченного акциза составляет 227,6 млн тенге, общая стоимость сигарет – 527,3 млн тенге.

Фото: пресс-служба КГД МФ РК

Согласно ч. 1 ст. 233 Уголовного кодекса, нарушение порядка и правил маркировки подакцизных товаров средствами идентификации и (или) учетно-контрольными марками, повлекшее причинение значительного ущерба, наказывается штрафом в размере до одной тысячи месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до четырехсот часов, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.