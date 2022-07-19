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Нарколабораторию обнаружили полицейские Конаева

Нарколабораторию обнаружили полицейские Конаева Фото: пресс-служба ДП Алматинской области
В Конаеве проведена спецоперация. Около города выявлена нарколаборатория по изготовлению «синтетики», сообщает Zakon.kz.

Нарколаборатория была расположена в пяти километрах от города на огороженном участке с двумя нежилыми домами и оснащена необходимым оборудованием, используемым для изготовления «Мефедрона».

В пресс-служба ДП Алматинской области рассказали, что при осмотре объекта были задержаны трое парней, 1999-2001 года рождения. Среди них житель Алматы и двое из Илийского района.

Обнаружено большое количество пластиковых емкостей с жидкостями и порошкообразные вещества. А также измерительная шкала, вытяжки, респираторные маски, цилиндрическую металлическую емкость и т.д. Из общей массы изъятых веществ был произведен отбор образцов, признанный экспертизой наркотическим средством «мефедрон», общей массой 52,86 грамм. Вместе с тем, во время спецоперации было изъято общей сложностью около 2-х тонн прекурсоров. Сейчас по факту проводится уголовное расследование. Заместитель начальника ДП Алматинской области, подполковник полиции Ельдар Абдикенов

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