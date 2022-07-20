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Ситуация в Украине: Казахстанская нефть для Германии, «Северный поток» возобновляет поставки

Ситуация в Украине 19 июля Фото: nord-stream
Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не могут позволить себе сейчас усталость от санкций, МВД России объявило в розыск известного украинского журналиста Дмитрия Гордона, сообщает Zakon.kz.

  • Казахстанскую нефть вместо российской предложили закупать в Германии — такое предложение Министерству экономики Германии озвучила дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Deutschland.

  • Поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию возобновятся в четверг, после завершения планового техобслуживания — Reuters.

  • Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не могут позволить себе сейчас усталость от санкций: «Мы должны продолжать, мы должны поддерживать введенные нами ограничения против России. Граждане ЕС платят лишь экономическую цену, а не находятся под бомбами».

  • Боррель также считает, что санкции ЕС не остановят военные действия на Украине в короткое время, но они должны создать много экономических проблем России. Глава евродипломатии отметил, что запрет на нефть из России не является причиной роста цен на нефть — с момента его введения цены падали.

  • Также Боррель: «Евросоюз исходит из того, что боевые действия на Украине будут продолжаться, и поэтому принял решение о выделении еще €500 млн на оказание военной помощи Киеву».

  • МВД России объявило в розыск известного украинского журналиста Дмитрия Гордона. В марте Следственный комитет России возбудил в отношении Гордона уголовное дело по трем статьям: публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о ВС РФ.

  • Россия готова приложить максимум усилий, чтобы украинское зерно попало на мировой рынок — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

  • В новые санкционные списки ЕС попадут 47 россиян. Среди них — мэр Москвы Сергей Собянин — издание EUobserver.

  • Верховная рада официально отправила в отставку главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирину Венедиктову.

  • Американский эсминец USS Arleigh Burke пришел в Финляндию. Об этом сообщило посольство США в стране. Диппредставительство написало в своем микроблоге Twitter, что это демонстрация приверженности работе с будущими союзниками по НАТО.

Константин Вноровский
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз Германия Казахстан
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