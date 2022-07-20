Ситуация в Украине: Казахстанская нефть для Германии, «Северный поток» возобновляет поставки

Казахстанскую нефть вместо российской предложили закупать в Германии — такое предложение Министерству экономики Германии озвучила дочерняя компания «Роснефти» Rosneft Deutschland.

Поставки газа по «Северному потоку» из России в Германию возобновятся в четверг, после завершения планового техобслуживания — Reuters.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что страны ЕС не могут позволить себе сейчас усталость от санкций: «Мы должны продолжать, мы должны поддерживать введенные нами ограничения против России. Граждане ЕС платят лишь экономическую цену, а не находятся под бомбами».

Боррель также считает, что санкции ЕС не остановят военные действия на Украине в короткое время, но они должны создать много экономических проблем России. Глава евродипломатии отметил, что запрет на нефть из России не является причиной роста цен на нефть — с момента его введения цены падали.

Также Боррель: «Евросоюз исходит из того, что боевые действия на Украине будут продолжаться, и поэтому принял решение о выделении еще €500 млн на оказание военной помощи Киеву».

МВД России объявило в розыск известного украинского журналиста Дмитрия Гордона. В марте Следственный комитет России возбудил в отношении Гордона уголовное дело по трем статьям: публичные призывы к развязыванию войны, возбуждение ненависти по признаку национальности и распространение фейков о ВС РФ.

Россия готова приложить максимум усилий, чтобы украинское зерно попало на мировой рынок — пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В новые санкционные списки ЕС попадут 47 россиян. Среди них — мэр Москвы Сергей Собянин — издание EUobserver.

Верховная рада официально отправила в отставку главу СБУ Ивана Баканова и генпрокурора Украины Ирину Венедиктову.