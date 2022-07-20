Мужчину на надувном матрасе унесло ветром на Алаколе

На озере Алаколь спасатели помогли выбраться из воды мужчине, унесенному ветром на надувном матрасе, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 19 июля 2022 года на озере Алаколь, на участке «Заячья губа» Камыскалинского сельского округа Алакольского района.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда села Акши доставили на берег мужчину 1993 года рождения. В 17:25 часов из-за усиления ветра его унесло течением на надувном матрасе на расстояние около двух километров от берега. Плавал он больше двух часов прежде, чем спасатели нашли его.

В медицинской помощи мужчина не нуждался.