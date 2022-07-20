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Мужчину на надувном матрасе унесло ветром на Алаколе

Спасатели вытащили мужчину из воды Фото: Instagram/almatyobl_tjd
На озере Алаколь спасатели помогли выбраться из воды мужчине, унесенному ветром на надувном матрасе, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел 19 июля 2022 года на озере Алаколь, на участке «Заячья губа» Камыскалинского сельского округа Алакольского района.

Сотрудники оперативно-спасательного отряда села Акши доставили на берег мужчину 1993 года рождения. В 17:25 часов из-за усиления ветра его унесло течением на надувном матрасе на расстояние около двух километров от берега. Плавал он больше двух часов прежде, чем спасатели нашли его.

В медицинской помощи мужчина не нуждался.

С наступлением купального сезона сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Жетысуской области переведены на усиленный вариант несения службы на водоемах. Спасателями ежедневно производится патрулирование побережья водоемов, с отдыхающими проводятся инструктажи и беседы о соблюдении правил безопасности на воде, на лодках и катерах осуществляются водные патрулирования прибрежных территорий крупных водоемов. В выходные и праздничные дни эти работы усиливаются вдвойне. Пресс-служба ДЧС

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Константин Вноровский
Алматинская область
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