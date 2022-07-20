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В ООН предрекли массовый голод и неконтролируемую миграцию в мире

ООН продовольственный кризис, голод, миграция Фото: pixabay
По мнению ООН, ситуация усугубляется в том числе из-за ограничений на поставки удобрений из России и Беларуси на мировые рынки, сообщает Zakon.kz.

Мировое сообщество рискует столкнуться с массовым голодом, политической дестабилизацией и неконтролируемой миграцией, если проигнорирует нынешний продовольственный кризис. Такое мнение выразил исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли, сообщает РИА Новости.

Мы столкнулись с беспрецедентным кризисом уже сейчас, и если мы не справимся с ним стратегически и эффективно, то нас ждут массовый голод, дестабилизация десятков стран и массовая миграция.Дэвид Бизли

Представитель ООН предостерег, что следующий год в этом отношении может оказаться намного хуже текущего. Он также допустил, что мировое сообщество будет испытывать трудности из-за роста цен на продукты питания в ближайшие 6-12 месяцев. После этого, если проблему не удастся решить, мир может настичь дефицит продовольствия.

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