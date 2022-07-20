Следующий саммит астанинского формата пройдет в России

Россия, Турция и Иран выступают в роли гарантов мирного урегулирования конфликта. К переговорам также привлекли представителей Дамаска и делегации сирийской оппозиции, сообщает Zakon.kz.

Следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегами по «‎тройке», сообщается на сайте Кремля.

Хочу также отметить, что следующий саммит астанинской «‎тройки» по очередности предполагается провести в нашей стране. И мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России. Владимир Путин

19 июля в Тегеране завершился саммит глав России, Ирана и Турции в астанинском формате. Итогом переговоров стало принятие совместного заявления по Сирии.

В заявлении страны подтвердили приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества стран в интересах нормализации ситуации в Сирии.

Стороны в том числе коснулись работы Конституционного комитета Сирии.

Разумеется, мы вместе с иранскими и турецкими партнерами в координации со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии готовы и далее всячески помогать стабильному и бесперебойному функционированию комитета, сохраняя за «‎астанинским форматом» лидирующую роль в сирийском урегулировании. Владимир Путин

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Переговоры по ситуации в этой стране стартовали в январе 2017 года в Нур-Султане.