Следующий саммит астанинского формата пройдет в России
Следующая встреча на высшем уровне в астанинском формате (Москва, Анкара, Тегеран) пройдет в России. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с коллегами по «тройке», сообщается на сайте Кремля.
Хочу также отметить, что следующий саммит астанинской «тройки» по очередности предполагается провести в нашей стране. И мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России.Владимир Путин
19 июля в Тегеране завершился саммит глав России, Ирана и Турции в астанинском формате. Итогом переговоров стало принятие совместного заявления по Сирии.
В заявлении страны подтвердили приверженность укреплению трехстороннего сотрудничества стран в интересах нормализации ситуации в Сирии.
Стороны в том числе коснулись работы Конституционного комитета Сирии.
Разумеется, мы вместе с иранскими и турецкими партнерами в координации со спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии готовы и далее всячески помогать стабильному и бесперебойному функционированию комитета, сохраняя за «астанинским форматом» лидирующую роль в сирийском урегулировании.Владимир Путин
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. Переговоры по ситуации в этой стране стартовали в январе 2017 года в Нур-Султане.