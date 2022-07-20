В Европе предложили сократить потребление газа на 15%

Брюссель также планирует закрепить за собой право обязывать страны сокращать потребление газа. Однако многие государства ЕС возражают против принудительной экономии, сообщает Zakon.kz.

ЕС собирается предложить странам-членам добровольно сократить потребление газа на 15% со следующего месяца из-за опасений, что Россия может прекратить поставки, сообщает РБК.

Сообщается, что 20 июля Еврокомиссия планирует обнародовать план экономии газа перед зимой. Ранее об этом писала газета El País. Накануне эту информацию подтвердил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.

По данным газеты, европейские чиновники, в частности, предлагают ограничить отопление общественных зданий до 19 градусов, а кондиционирование воздуха — до 25 градусов.

В случае холодной зимы ВВП Евросоюза может снизиться на 1,5%.