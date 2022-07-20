Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Европе предложили сократить потребление газа на 15%

Россия Евросоюз газ зимой Фото: pixabay
Брюссель также планирует закрепить за собой право обязывать страны сокращать потребление газа. Однако многие государства ЕС возражают против принудительной экономии, сообщает Zakon.kz.

ЕС собирается предложить странам-членам добровольно сократить потребление газа на 15% со следующего месяца из-за опасений, что Россия может прекратить поставки, сообщает РБК.

Сообщается, что 20 июля Еврокомиссия планирует обнародовать план экономии газа перед зимой. Ранее об этом писала газета El País. Накануне эту информацию подтвердил пресс-секретарь ЕК Эрик Мамер.

По данным газеты, европейские чиновники, в частности, предлагают ограничить отопление общественных зданий до 19 градусов, а кондиционирование воздуха — до 25 градусов.

В случае холодной зимы ВВП Евросоюза может снизиться на 1,5%.

Читайте также

Следующий саммит астанинского формата пройдет в России

В ООН предрекли массовый голод и неконтролируемую миграцию в мире

Ситуация в Украине: казахстанская нефть для Германии, «Северный поток» возобновляет поставки

Данияр Кунафин
Россия Европейский Союз
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
акимат, Алатауский район, Алматы
Две многоэтажки снесут в Алматы
жара в городе Алматы
Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики
Казахстан сахар дефицит объемы наличие
Сколько сахара осталось в Казахстане
Дни отдыха в августе 2022 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
имя для детей разного происхождения
Топ-20 интернациональных имен в Казахстане
Шымкент, четыре области, штормовое предупреждение, Казгидромет
46-градусная жара и гроза: штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и ряде регионов РК
курс иностранной валюты
Курс доллара снова вырос на торгах
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления