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WBA назначила Головкину обязательного соперника после «‎Канело»‎

Бой с Саулем Канело Альваресем Фото: Twitter/gggboxing
17 сентября Геннадий Головкин выйдет на третий бой против «Канело» в суперсреднем дивизионе: на кону будут все четыре мировых титула, сообщает Zakon.kz.

Всемирная боксерская ассоциация назначила Геннадию Головкину обязательного претендента в лице обладателя «обычного» титула кубинца Эрисланди Лары, сообщает Sports.kz.

В случае, если Головкин победит Сауля «Канело» Альвареса в бою за звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе, ему необходимо будет в течение пяти дней определиться, какой из поясов WBA он хочет себе оставить — в среднем или во втором среднем дивизионе.

Если Геннадий решит остаться в среднем весе, либо проиграет «Канело», то ему придется провести обязательную защиту титула WBA Super в 72,6 кг в поединке против Лары в течение 120 дней после боя с Альваресом.

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