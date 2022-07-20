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Казахстанские тяжелоатлеты завоевали вторую медаль на азиатском первенстве

Тяжелая атлетика Медаль ЧА Фото: Instagram/wf_rk
Молодой казахстанский штангист Азамат Толеген стал обладателем бронзовой медали юношеского Чемпионата Азии по тяжелой атлетике, который в эти дни проходит в Ташкенте, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба Республиканской федерации тяжелой атлетики, в весовой категории до 61 кг Азамат Толеген успешно использовал пять подходов из шести и завершил соревнования с итоговым весом 262 кг (рывок – 112, толчок – 150).

Набранный результат позволил казахстанскому штангисту завоевать бронзовую медаль ЧА в сумме двоеборья, а также малую серебряную медаль в толчке.

Напомним, 18 июля первую медаль в копилку казахстанских юношей принес Ерасыл Умаров, в категории до 55 кг он стал третьим.

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