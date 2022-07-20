Полеты в Уральск не ограничивали – это решение авиаперевозчиков

АО «Авиационная администрация Казахстана» заявляет, что не ограничивала полеты воздушных судов в аэропорту города Уральска, сообщает Zakon.kz.

Решение авиаперевозчиками было принято самостоятельно.

Авиационными инспекторами администрации в ходе проверки 30 июня 2022 года было выявлено, что, несмотря на низкую несущую способность искусственных покрытий рулежной дорожки и перрона, информация о которой опубликована эксплуатантом аэродрома для всех авиаперевозчиков в сборнике аэронавигационной информации на постоянной основе, увеличилась загрузка воздушных судов и интенсивность полетов на аэродром Уральска на типах воздушных судов, нагрузки от которых существенно превышают допустимые. Комитет гражданской авиации

Со стороны Авиационной администрации было направлено инспекторское предписание эксплуатанту аэродрома обеспечить контроль соблюдения допустимых нагрузок на искусственные покрытия для исключения их разрушения и как следствие – повреждения воздушных судов.