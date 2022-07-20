1 млрд тенге направили на соцподдержку лиц с инвалидностью в Карагандинской области

Социальная поддержка и защита людей с ограниченными возможностями – одна из приоритетных задач в Карагандинской области.

В регионе, как отмечено на сайте акимата области, увеличено финансирование на санаторно-курортное лечение, закупку технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения.

Это позволило поднять уровень социализации жителей с инвалидностью по сравнению с прошлыми годами. К примеру, если в 2015 году процент обеспечения техническими средствами реабилитации и услугами был на уровне 46%, то в 2021-м этот показатель составил 86,4%.

В этом году на социальную поддержку людей с инвалидностью из областного бюджета выделено более миллиарда тенге. Так, в регионе стало больше служб инватакси. Эту услугу получают не только жители областного центра, но и моногородов и сельских населенных пунктов. Кроме того, в Караганде расширен список получателей услуг инватакси. В него вошли дети с расстройствами аутистического спектра. Также они получают и другие виды помощи.

Для всестороннего охвата людей с инвалидностью специальными социальными услугами в Реабилитационном центре, расположенном в Каркаралинске, увеличена мощность с 64 до 84 койко-мест.

В этом году в Балхаше запланировано открытие Реабилитационного центра для детей с психоневрологическими заболеваниями. В Караганде также работает аналогичный Центр оказания специальных социальных услуг для детей, рассчитанный на 201 койко-место. Там дети получают гарантированный объем специальных соцуслуг.