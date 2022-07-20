Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

1 млрд тенге направили на соцподдержку лиц с инвалидностью в Карагандинской области

помощь Карагандинская область люди с инвалидностью Фото: gov.kz
Социальная поддержка и защита людей с ограниченными возможностями – одна из приоритетных задач в Карагандинской области.

В регионе, как отмечено на сайте акимата области, увеличено финансирование на санаторно-курортное лечение, закупку технических вспомогательных (компенсаторных) средств и специальных средств передвижения.

Это позволило поднять уровень социализации жителей с инвалидностью по сравнению с прошлыми годами. К примеру, если в 2015 году процент обеспечения техническими средствами реабилитации и услугами был на уровне 46%, то в 2021-м этот показатель составил 86,4%.

В этом году на социальную поддержку людей с инвалидностью из областного бюджета выделено более миллиарда тенге. Так, в регионе стало больше служб инватакси. Эту услугу получают не только жители областного центра, но и моногородов и сельских населенных пунктов. Кроме того, в Караганде расширен список получателей услуг инватакси. В него вошли дети с расстройствами аутистического спектра. Также они получают и другие виды помощи.

Для всестороннего охвата людей с инвалидностью специальными социальными услугами в Реабилитационном центре, расположенном в Каркаралинске, увеличена мощность с 64 до 84 койко-мест.

В этом году в Балхаше запланировано открытие Реабилитационного центра для детей с психоневрологическими заболеваниями. В Караганде также работает аналогичный Центр оказания специальных социальных услуг для детей, рассчитанный на 201 койко-место. Там дети получают гарантированный объем специальных соцуслуг.

Читайте также

Гуманное отношение к бродячим животным потребует больше средств

На набережной реки Есентай появилось новое общественное место

Десятки многоэтажек в Павлодаре построили с нарушениями

Анастасия Московчук
Карагандинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
жара в городе Алматы
Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики
Дни отдыха в августе 2022 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
имя для детей разного происхождения
Топ-20 интернациональных имен в Казахстане
Казахстан сахар дефицит объемы наличие
Сколько сахара осталось в Казахстане
Молочные заводы в Казахстане могут закрыться
Молочные заводы в Казахстане рискуют закрыться
Пересмотрены подходы к ограничительным мерам при ухудшении эпидситуации в Казахстане
В Казахстане пересмотрены коронавирусные ограничения
Спасатели вытащили мужчину из воды
Мужчину на надувном матрасе унесло ветром на Алаколе
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления