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Законодательство РК

Форма электронных счетов-фактур изменится в Казахстане

изменения в оформлении ЭСФ Фото: pixabay
Комитет государственных доходов МФ РК подготовил изменения и дополнения в Правила выписки счета-фактуры в электронной форме и Правила и сроки реализации пилотного проекта по оформлению СНТ, сообщает Zakon.kz.

Изменения коснутся заполнения разделов G и H ЭСФ. Кроме того, изменится форма электронного счета-фактуры.

Так, говорится, что при заполнении раздела H «Данные по товарам, работам, услугам участников совместной деятельности», сведения по товарам, отражаемые в СНТ и ЭСФ, при выписке ЭСФ на основе СНТ, должны быть идентичны.

Пилотный проект по оформлению СНТ будет реализован на территории РК по ввозу товаров на территорию свободной (специальной, особой) экономической зоны, вывозу товаров с территории СЭЗ и товарам, произведенным и реализуемым на территории СЭЗ, с 1 сентября 2022 года до 1 апреля 2023 года.

Проект приказа размещен на сайте Открытые НПА до 2 августа 2022 года.

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Лариса Черненко
МФ РК Казахстан
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