Роберт Левандовски стал девятым обладателем «Золотой бутсы» в составе «Барселоны»
Как передает официальный сайт сине-гранатовых, польский бомбардир пополнил список игроков, которые становились лучшими снайперами национальных чемпионатов.
Ранее обладателями «Золотой бутсы» в составе каталонцев становились Ханс Кранкль (Австрия), Христо Стоичков (Болгария), Роналдо (Бразилия), Хенрик Ларссон (Швеция), Тьерри Анри (Франция), Луис Суарес (Уругвай) и аргентинец Лионель Месси.
Фото: Instagram/fcbarcelona
Сам же Роберт Левандовски в прошлом сезоне забил 35 голов в 34 играх Бундеслиги. Если включить все турниры с его участием, то это 50 мячей в 46 поединках за «Баварию».
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