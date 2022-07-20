Роберт Левандовски стал девятым обладателем «Золотой бутсы» в составе «Барселоны»

Польский форвард «Барселоны» Роберт Левандовски – девятый футболист в истории каталонского клуба, который стал обладателем «Золотой бутсы», сообщает Zakon.kz.

Как передает официальный сайт сине-гранатовых, польский бомбардир пополнил список игроков, которые становились лучшими снайперами национальных чемпионатов.

Ранее обладателями «Золотой бутсы» в составе каталонцев становились Ханс Кранкль (Австрия), Христо Стоичков (Болгария), Роналдо (Бразилия), Хенрик Ларссон (Швеция), Тьерри Анри (Франция), Луис Суарес (Уругвай) и аргентинец Лионель Месси.

Фото: Instagram/fcbarcelona

«Барселона» включила в этот список избранных и Хуана Антонио Пицци, который в сезоне-1995/96 забил 31 гол и стал лучшим среди бомбардиров чемпионата Испании. Однако «Золотая бутса» в этот период официально не вручалась.

Сам же Роберт Левандовски в прошлом сезоне забил 35 голов в 34 играх Бундеслиги. Если включить все турниры с его участием, то это 50 мячей в 46 поединках за «Баварию».

Получайте яркие эмоции от лучшие футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 000 000 тенге каждую неделю!