Жителей дома эвакуировали во время пожара в Риддере

Огонь охватил квартиру на пятом этаже в третьем микрорайоне. На место оперативно прибыли пожарные СПЧ-1 и спасли жителей дома, передает Zakon.kz.

Проникнув в квартиру, где было сильное задымление, спасатели приступили к тушению огня и одновременно эвакуировали 7 жителей. Остальные граждане, в том числе хозяин горящей квартиры, самостоятельно покинули жилые помещения.

Огонь был полностью ликвидирован пожарными на площади 20 квадратных метров. Предварительной причиной рассматривают неосторожное обращение с огнем.