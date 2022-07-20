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Жителей дома эвакуировали во время пожара в Риддере

спасение, люди Фото: ДЧС ВКО
Огонь охватил квартиру на пятом этаже в третьем микрорайоне. На место оперативно прибыли пожарные СПЧ-1 и спасли жителей дома, передает Zakon.kz.

Проникнув в квартиру, где было сильное задымление, спасатели приступили к тушению огня и одновременно эвакуировали 7 жителей. Остальные граждане, в том числе хозяин горящей квартиры, самостоятельно покинули жилые помещения.

Огонь был полностью ликвидирован пожарными на площади 20 квадратных метров. Предварительной причиной рассматривают неосторожное обращение с огнем.

Напоминаем о соблюдении правил пожарной безопасности. Ни в коем случае не допускать халатного отношения к огню. Вовремя устранять нарушения в своих квартирах. При пожаре незамедлительно сообщать по номеру 101.Пресс-служба ДЧС ВКО

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Ирина Лукичева
Восточно-Казахстанская область Риддер
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