Мурал с отцом Байгали Серкебаева появился в Нур-Султане
Фото: wikipedia
В Нур-Султане появился мурал в память легендарного оперного певца Ермека Серкебаева, сообщает Zakon.kz.
30-метровый мурал с изображением Ермека Серкебаева нарисован на фасаде девятиэтажного дома, который находится по улице Караменде би Шакаулы, 1.
Ермек Серкебаев — советский, казахский камерный и оперный певец (баритон), актер, педагог. Народный артист СССР (1959). Лауреат Государственной премии СССР (1977) и Государственной премии Казахской ССР (1972). Герой Социалистического Труда (1986).
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ