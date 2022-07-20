«Брэд Питт за рулем?» – драку женщин за место в такси сняли на видео в Алматы
Видео инцидента опубликовали в одном из Instagram-пабликов.
Причина драки – драка... женщин за место в такси, – говорится в описании под роликом.
Некоторых пользователей Сети видеоролик рассмешил, другие обвинили в произошедшем коронавирус, жару и Ретроградный Меркурий, а третьи и вовсе предположили, что за рулем был Брэд Питт.
«Все ковид действует».
«О Боже! Проблема века!»
«Что с людьми происходит?»
«Там что, Брэд Питт за рулем?»
«Жара на людей так действует».
«Алматинские львицы на охоте».
«Ретроградный Меркурий виноват!»
«Неадекватных все больше и больше».
«Как будто других машин нету. С ума сходят уже люди».
«Люди, что с вами не так? Относитесь ко всему проще!»
«Зачем так позориться и унижаться?... Можно было просто другое такси подождать».
«Таксисту не нужно было стоять, высадил бы всех и уехал, а так целое представление устроили», – написали они.
Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции.
В Управление полиции Алатауского района заявлений по данному факту не поступало.Пресс-служба ДП Алматы