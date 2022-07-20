«Брэд Питт за рулем?» – драку женщин за место в такси сняли на видео в Алматы

«Все ковид действует».

«О Боже! Проблема века!»

«Что с людьми происходит?»

«Там что, Брэд Питт за рулем?»

«Жара на людей так действует».

«Алматинские львицы на охоте».

«Ретроградный Меркурий виноват!»

«Неадекватных все больше и больше».

«Как будто других машин нету. С ума сходят уже люди».

«Люди, что с вами не так? Относитесь ко всему проще!»

«Зачем так позориться и унижаться?... Можно было просто другое такси подождать».