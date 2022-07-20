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«Брэд Питт за рулем?» – драку женщин за место в такси сняли на видео в Алматы

Алматы, женщины, драка, место в такси, ДП, комментарий Фото: скриншот видео
В социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлена драка четырех женщин на проезжей части. Предположительно инцидент засняли на барахолке – в районе рынка «Ак-Булак» в Алатауском районе Алматы, передает Zakon.kz.

Видео инцидента опубликовали в одном из Instagram-пабликов.

Причина драки – драка... женщин за место в такси, – говорится в описании под роликом.

Некоторых пользователей Сети видеоролик рассмешил, другие обвинили в произошедшем коронавирус, жару и Ретроградный Меркурий, а третьи и вовсе предположили, что за рулем был Брэд Питт.

  • «Все ковид действует».

  • «О Боже! Проблема века!»

  • «Что с людьми происходит?»

  • «Там что, Брэд Питт за рулем?»

  • «Жара на людей так действует».

  • «Алматинские львицы на охоте».

  • «Ретроградный Меркурий виноват!»

  • «Неадекватных все больше и больше».

  • «Как будто других машин нету. С ума сходят уже люди».

  • «Люди, что с вами не так? Относитесь ко всему проще!»

  • «Зачем так позориться и унижаться?... Можно было просто другое такси подождать».

  • «Таксисту не нужно было стоять, высадил бы всех и уехал, а так целое представление устроили», – написали они.

Редакция Zakon.kz обратилась за комментарием в городской департамент полиции.

В Управление полиции Алатауского района заявлений по данному факту не поступало.Пресс-служба ДП Алматы

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Динара Халдарова
Алматы
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