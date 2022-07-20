Госдепартамент США назвал потенциальных жертв торговли людьми в Казахстане

Госдепартамент США опубликовал свежий отчет о торговле людьми за 2022 год. Казахстан по сравнению с прошлым годом сохранил свои позиции, оставшись во второй группе, передает Zakon.kz.

В отчете все страны мира поделены на 5 групп: чем выше группа, тем лучше ситуация в государстве в плане борьбы с торговлей людьми.

Казахстан, как и в 2021 году, попал во вторую группу стран вместе с Италией, Индией, Турцией, Норвегией, Катаром, Латвией и другими государствами, всего во второй группе – 99 стран, включая соседей Казахстана по Центральной Азии Кыргызстан, Узбекистан и Таджикистан.

Ситуацию по борьбе с торговлей людьми в странах, попавших во вторую группу, Госдепартамент характеризует таким образом, что правительства не полностью соответствуют минимальным стандартам TVPA, но прилагают значительные усилия для того, чтобы привести свое законодательство и уровень борьбы с торговлей людьми в соответствие с этими стандартами.

В комментарии Госдепартамента США отмечено, что правительство Казахстана продемонстрировало общий рост усилий по сравнению с предыдущим отчетным периодом, учитывая влияние пандемии COVID-19.

Правительство увеличило финансирование для поддержки приютов и продолжило расширять сотрудничество с НПО и международными организациями, в том числе в информационных кампаниях по всей стране. Однако правительство не выполнило минимальные стандарты в нескольких ключевых областях – было выявлено гораздо меньше жертв и расследовано значительно меньше случаев торговли людьми, чем в предыдущем году. Собеседники из гражданского общества и правительства сообщили, что остались некоторые пробелы в законодательстве, которые продолжают препятствовать эффективному правоприменению в борьбе с торговлей людьми и выявлению жертв. Отчет о торговле людьми за 2022 год

Госдепартамент США отмечает успешный опыт Казахстана по репатриации около 600 женщин и детей из зоны конфликта в Сирии с 2019 года (37 мужчин, 157 женщин и 413 детей). Эксперты отметили, что программа реинтеграции была очень успешной и обладает достаточными ресурсами и персоналом для предоставления услуг в государственных учреждениях, реабилитационных центрах. Свидетельства о рождении выданы детям, родившимся в зонах конфликтов, а их матерям выдали удостоверения документы, облегчающие интеграцию.

Жертвы торговли людьми

В отчете отмечено, что торговцы людьми пытаются эксплуатировать как иностранцев в Казахстане, так и жертв из Казахстана за границей.

Преступники заманивают сельских жителей под предлогом работы в Нур-Султан, Алматы, Актау и Атырау, а после заставляют их принудительно работать на стройках, на полях, нередко подвергая их сексуальной эксплуатации. Торговцы людьми заставляют некоторых детей попрошайничать, а также могут принуждать взрослых и детей к преступному поведению. Отчет о торговле людьми за 2022 год

Наиболее уязвимые группы, подверженные риску торговли людьми, по данным Госдепартамента США, это незарегистрированные мигранты, лица без документов, удостоверяющих личность, безработные, бездомные и инвалиды.

Торговцы людьми принуждают казахстанских мужчин и женщин к труду, в основном в России, Бахрейне, Республике Корея, Турции и Объединенных Арабских Эмиратах. Секс-торговцы эксплуатируют казахстанских женщин и девушек на Ближнем Востоке, в Европе, Восточной Азии и США. В самом Казахстане торговцы людьми все чаще эксплуатируют граждан Центральной Азии на принудительных работах в домашнем хозяйстве, строительстве, на базарах и сельском хозяйстве. Отчет Госдепартамента США о торговле людьми в 2022 году

В документе указано, что тысячи незарегистрированных узбекских мигрантов транзитом следуют через Казахстан каждый день через неофициальные пункты пересечения границы для сезонной рабочей силы в строительстве, сельском хозяйстве, розничной торговле, гостиничном бизнесе и коммерческом сексе. Эти лица особенно уязвимы для торговли людьми в силу их незаконного иммиграционного статуса, как и сопровождающие их дети, которые часто не посещают школу, несмотря на то, что имеют на это право.