Советы юриста: оказание неправомерного предпочтения при устройстве на госслужбу – что означает

Специалисты юридической клиники КИМЭП разъяснили понятие «оказание неправомерного предпочтения» при устройстве на госслужбу и в каких случаях оно применяется, сообщает Zakon.kz.

Эта норма – оказание неправомерного предпочтения физическим или юридическим лицам при подготовке и принятии решений – предусмотрена в статье 50 Закона «О государственной службе РК».

Что означает «оказание неправомерного предпочтения»

Согласно закону о государственной службе РК, «оказание неправомерного предпочтения юридическим и физическим лицам при подготовке и принятии решений» – это деяние государственных служащих, которое признается дисциплинарным проступком, дискредитирующим государственную службу.

В законе не прописано определение понятия «оказание неправомерного предпочтения». В Агентстве РК по делам государственной службы также не могут дать точное объяснение данному термину. В соответствии с п. 1 ст. 44 закона дисциплинарный проступок государственного служащего – противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным служащим возложенных на него обязанностей, превышение должностных полномочий, нарушение служебной дисциплины и служебной этики, а равно несоблюдение установленных законами РК ограничений, связанных с пребыванием на государственной службе.

Мы полагаем, что так как «оказание неправомерного предпочтения» – это дисциплинарный проступок, то в соответствии с п. 1 ст. 44 закона это противоправное, виновное неисполнение или ненадлежащее исполнение государственным служащим возложенных на него обязанностей. Специалисты юридической клиники КИМЭП

По мнению юристов, этот термин можно интерпретировать как оказание особого предпочтения, которое основывается на внутренних убеждениях или связи с некоторыми лицами, то есть вынесение более или менее благоприятного решения на основании предпочтения к конкретным лицам, а не на основании Правил.

В каких случаях применяется данный термин

Согласно данным судебного кабинета Верховного суда РК, к проступкам, дискредитирующим государственную службу, следует относить такие проступки, которые государственный служащий совершает осознанно, преследуя корыстные или иные личные интересы. Само слово «предпочтение» в судебных решениях трактуется как признание чьего-то преимущества в сравнении с другими. Специалисты юридической клиники КИМЭП

Между тем ст.32 Закона «О прокуратуре» предусматривает, что для обеспечения общественной безопасности, предупреждения правонарушений или при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях прокурор в письменной или устной форме разъясняет физическим лицам и представителям юридических лиц недопустимость нарушений законности и установленную законом ответственность.

Это значит, что толкованием терминов из законодательных актов занимаются прокуроры.

По словам специалистов, для уточнения определения термина «оказание неправомерного предпочтения» и возможность его применения необходимо обратиться в Генеральную прокуратуру РК. Это можно сделать через онлайн-приемную на сайте ведомства.

Для этого на сайте нужно выбрать форму запроса «Вопрос-ответ», далее нажать на плашку «Задать вопрос». В форме запроса нужно указать ФИО, ИИН, номер телефона, Email, категорию и точно описать свой вопрос. Вопрос будет зарегистрирован после проверки модератором, ответ поступит на электронную почту, а также на сайт онлайн-приемной.