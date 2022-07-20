Кто больше всех потратил на покупку футболистов в начале нового сезона

Фото: Instagram/fcbayern

Чемпион Бундеслиги – мюнхенская «Бавария» – потратила больше всех денег на трансферы перед началом нового футбольного сезона. Касса немецкого клуба уменьшилась на 120,5 миллиона евро, далее следуют «Манчестер Сити» и «Барселона», сообщает Zakon.kz.

По версии немецкого издания Bild, «Бавария» заплатила больше всех европейских футбольных грандов за трансферы нынешним летом. Топ-10 клубов, которые выделили большие суммы для покупки ведущих игроков, выглядит следующим образом: 1. «Бавария» – 120,5 млн евро (Маттейс де Лигт – 70, Садьо Мане – 32, Райан Гравенберх – 18,5). 2. «Манчестер Сити» – 108,75 (Эрлинг Холанд – 60, Кэлвин Филлипс – 48,75). 3. «Барселона» – 103 (Роберт Левандовски – 45, Рафинья Диас – 58). Фото: Instagram/fcbarcelona 4. «Арсенал» – 97,06 (Габриэл Жезус – 52,2, Фабиу Виейра – 35, Мэтт Тернер – 6,36, Маркиньос Оливейра – 3,5). 5. «Челси» – 94,2 (Рахим Стерлинг – 56,2, Калиду Кулибали – 38). 6. «Боруссия» Дортмунд – 86 (Себастьян Аллер – 31, Карим Адейеми – 30, Нико Шлоттербек – 20, Салих Озджан – 5) 7. «Ливерпуль» – 85,8 (Дарвин Нуньес – 75, Фабиу Карвалью – 5,9, Кэлвин Рэмзи – 4,9) Фото: Instagram/aurelientchm17 8. «Реал» – 80 (Орельен Тчуамени – 80) «Реал» – 80 (Орельен Тчуамени – 80) 9. «ПСЖ» – 79,5 (Витинья – 41,5, Нуну Мендеш – 38) 10. «Манчестер Юнайтед» – 72,37 (Лисандро Мартинес – 57,37, Тирелл Маласиа – 15). Получайте яркие эмоции от лучшие футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 000 000 тенге каждую неделю! Читайте также Сауль Альварес похвалил Геннадия Головкина за его последний бой Роберт Левандовски стал девятым обладателем «Золотой бутсы» в составе «Барселоны» Казахстанские тяжелоатлеты завоевали вторую медаль на азиатском первенстве

Следите за новостями zakon.kz в: