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Кто больше всех потратил на покупку футболистов в начале нового сезона

Футбол Трансфер Баварии Фото: Instagram/fcbayern
Чемпион Бундеслиги – мюнхенская «Бавария» – потратила больше всех денег на трансферы перед началом нового футбольного сезона. Касса немецкого клуба уменьшилась на 120,5 миллиона евро, далее следуют «Манчестер Сити» и «Барселона», сообщает Zakon.kz.

По версии немецкого издания Bild, «Бавария» заплатила больше всех европейских футбольных грандов за трансферы нынешним летом.

Топ-10 клубов, которые выделили большие суммы для покупки ведущих игроков, выглядит следующим образом:

1. «Бавария» – 120,5 млн евро (Маттейс де Лигт – 70, Садьо Мане – 32, Райан Гравенберх – 18,5).

2. «Манчестер Сити» – 108,75 (Эрлинг Холанд – 60, Кэлвин Филлипс – 48,75).

3. «Барселона» – 103 (Роберт Левандовски – 45, Рафинья Диас – 58).

Футбол Игрок Барселоны

Фото: Instagram/fcbarcelona

4. «Арсенал» – 97,06 (Габриэл Жезус – 52,2, Фабиу Виейра – 35, Мэтт Тернер – 6,36, Маркиньос Оливейра – 3,5).

5. «Челси» – 94,2 (Рахим Стерлинг – 56,2, Калиду Кулибали – 38).

6. «Боруссия» Дортмунд – 86 (Себастьян Аллер – 31, Карим Адейеми – 30, Нико Шлоттербек – 20, Салих Озджан – 5)

7. «Ливерпуль» – 85,8 (Дарвин Нуньес – 75, Фабиу Карвалью – 5,9, Кэлвин Рэмзи – 4,9)

Футбол Игрок Реала

Фото: Instagram/aurelientchm17

8. «Реал» – 80 (Орельен Тчуамени – 80)

9. «ПСЖ» – 79,5 (Витинья – 41,5, Нуну Мендеш – 38)

10. «Манчестер Юнайтед» – 72,37 (Лисандро Мартинес – 57,37, Тирелл Маласиа – 15).

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