Мусоровоз врезался в грузовик в Караганде – один человек погиб

Фото: Zakon.kz

В Караганде мусоровоз врезался в грузовой автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика погиб на месте, сообщает Zakon.kz.

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