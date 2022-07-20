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Мусоровоз врезался в грузовик в Караганде – один человек погиб

Мусоровоз врезался в грузовик в Караганде Фото: Zakon.kz
В Караганде мусоровоз врезался в грузовой автомобиль. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель грузовика погиб на месте, сообщает Zakon.kz.
19 июля около 19:00 в микрорайоне Таугуль 41-летний водитель мусоровоза допустил столкновение с грузовиком марки Shacman под управлением 23-летнего мужчины. В результате ДТП водитель Shacman скончался на месте. Пресс-служба ДП Карагандинской области

По данному факту начато досудебное расследование по статье 345 части 3 УК РК.

Назначены соответствующие экспертизы. Проводится расследование.

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Анастасия Стативкина
Караганда Карагандинская область
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