Сорванные крыши перекрыли ж/д пути: последствия сильного ветра в Актюбинской области
Видео было опубликовано в одном из Instagram-пабликов.
Комментаторы незамедлительно отметили, что все это является результатом современного строительства:
Так сейчас все и строят... Ветер дунул и все улетело или рассыпалось. Что и асфальт на дорогах... каждый год делают.
Сейчас профлист с толщиной волоска.
Все лесопосадки поспиливали. Теперь вот результат.
Главное, что люди живы.
Летят результаты тендеров.
В Департаменте по чрезвычайным ситуациям области отметили, что 19 июля в городе Шалкар сильный ветер сорвал крыши с ряда домов и соцучреждений.
Произошли частичные срывы кровли по следующим адресам:
ул. Есета Котибарулы, двухэтажное здание школы №2 на площади 100 кв. м, (общая площадь здания – 2200 кв. м);
ул. Шойгарина, 23 «А», спортивный комплекс «Азамат» на площади 50 кв. м (общая площадь здания – 1600 кв. м);
ул. Резванова, отдел технического ремонта «Шалкарская дистанция сигнализации и связи» на площади 40 кв. м (общая площадь здания – 1800 кв. м)
ул. Мира, частный дом на площади 180 кв. м (общая площадь дома – 350 кв. м).
По данным ведомства, 22 работника и 5 единиц техники проводят аварийно-восстановительные работы.
Жертв и пострадавших нет.