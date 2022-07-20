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Сорванные крыши перекрыли ж/д пути: последствия сильного ветра в Актюбинской области

сильный ветер Фото: Instagram/aktobe_zello
В Казнете появились фото и видео последствий сильного ветра в Актюбинской области. В ДЧС области заявили, что жертв и пострадавших нет, сообщает Zakon.kz.

Видео было опубликовано в одном из Instagram-пабликов.

Комментаторы незамедлительно отметили, что все это является результатом современного строительства:

  • Так сейчас все и строят... Ветер дунул и все улетело или рассыпалось. Что и асфальт на дорогах... каждый год делают.

  • Сейчас профлист с толщиной волоска.

  • Все лесопосадки поспиливали. Теперь вот результат.

  • Главное, что люди живы.

  • Летят результаты тендеров.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям области отметили, что 19 июля в городе Шалкар сильный ветер сорвал крыши с ряда домов и соцучреждений.

Произошли частичные срывы кровли по следующим адресам:

  • ул. Есета Котибарулы, двухэтажное здание школы №2 на площади 100 кв. м, (общая площадь здания – 2200 кв. м);

  • ул. Шойгарина, 23 «А», спортивный комплекс «Азамат» на площади 50 кв. м (общая площадь здания – 1600 кв. м);

  • ул. Резванова, отдел технического ремонта «Шалкарская дистанция сигнализации и связи» на площади 40 кв. м (общая площадь здания – 1800 кв. м)

  • ул. Мира, частный дом на площади 180 кв. м (общая площадь дома – 350 кв. м).

По данным ведомства, 22 работника и 5 единиц техники проводят аварийно-восстановительные работы.

Жертв и пострадавших нет.

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Анастасия Московчук
Актюбинская область
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