Как навсегда отказаться от фастфуда

Человек, склонный к чрезмерному потреблению вредной пищи, должен осознать наличие зависимости от фастфуда. Так считает врач-диетолог Елена Соломатина, передает Zakon.kz.

Фастфуд воздействует на различные органы чувств человека — зрение (яркая упаковка), обоняние и вкус. Можно избавиться от вредных пищевых привычек заменить неполезную еду. Для этого необходимо переключить центры удовольствия на другие возбудители, пишет Nation news.

Если говорить о вкусовых ощущениях при употреблении и дальнейшем развитии зависимости от фастфуда, то стоит учитывать факт содержания в еде быстрого приготовления сахара, жиров, быстрых углеводов, усилителей вкуса. Последние напрямую раздражают центры удовольствия. Врач-диетолог Елена Соломатина

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Можно заменить фастфуд на более полезные продукты. Например, если человек любит бургеры, то можно сделать домашний вариант блюда с использованием цельнозернового хлеба и нежирного мяса или курицы.

Соус можно сделать на основе томатной пасты, добавив в нее чеснок, корицу или горчицу. Газированные напитки можно заменить на натуральные лимонады и морсы.