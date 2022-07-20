Сауль Альварес похвалил Геннадия Головкина за его последний бой

58 дней осталось до поединка двух великих боксеров нынешнего поколения – Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) и мексиканца Сауля Альвареса (57-2-2, 39 КО), сообщает Zakon.kz.

Как передает Vringe, несмотря на личную неприязнь и резкие высказывания, мексиканский абсолютный чемпион суперсреднего веса «Канело» Альварес уважает мастерство и силу своего казахстанского коллеги, обладателя титулов WBA/IBF Геннадия Головкина.

Мексиканцу понравилось, как GGG провел свой поединок против японца Риоты Мураты в апреле этого года, когда одержал досрочную победу в 9-м раунде.

Он хорошо выглядел в последнем поединке. Я смотрел только хайлайты боя, потому что на тот момент был в Греции, на отдыхе. Не хочу у него ничего отнимать, он сильный и талантливый боксер, который всегда хорошо выглядит в ринге. Он точно один из лучших в боксе. Сауль Альварес

Трилогия между Альваресом и Головкиным пройдет 17 сентября 2022 года в Лас-Вегасе. Предыдущие два боя закончились ничьей и победой мексиканского боксера.

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