По предложениям жителей в Енбекшинском районе Шымкента реализуют 49 проектов

В 2022 году в Енбекшинском районе Шымкента найдут реализацию 49 инициатив жителей. Такую возможность дает проект «Бюджет народного участия», инициированный президентом страны в 2020 году. О его реализации в районе жителям на отчетной встрече рассказал аким Досбол Есильбек.

На встрече присутствовал и также отвечал на вопросы енбекшинцев аким города Мурат Айтенов.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Финансирование проекта «Бюджет народного участия» с каждым годом увеличивается. Это отличная форма взаимодействия с населением: люди предлагают свои инициативы, а акимат узнает о проблемах жителей. В прошлом году на реализацию 32-х проектов, инициированных жителями, было выделено 633 миллиона тенге. На эти средства был благоустроен 41 двор. В этом году будет реализовано 49 проектов и запланировано благоустроить 79 дворов. По сравнению с прошлым годом объем финансирования увеличился в 1,8 раза. В 2023 году это будет как минимум 21 проект. В рамках реализации проекта «Бюджет народного участия» во дворах строят детские и спортивные площадки, ремонтируют каналы, организуют тротуары, устанавливают освещение и мусорные контейнеры. Досбол Есильбек

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

Отметим, что в районе в ночное время освещается 40% улиц. За пять лет – с 2021-го по 2025 год – запланировано провести освещение на 174 улицах.

Фото: пресс-служба акимата Шымкента

На это предусмотрено почти 4 млрд тенге. Кроме этого, в этом году на 132 улицах района пройдет средний ремонт.