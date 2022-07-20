Штамм COVID-19 «Кентавр» пришел в Россию

Впервые подвариант «Кентавр» обнаружили в Индии. Затем его выявили в Японии, Германии, Великобритании, США. У всех заболевших этот штамм протекает легко, без госпитализации, передает Zakon.kz.

Особенности «Кентавра» еще предстоит установить. Насколько сильно он отличается от других подвидов «Омикрона», будет известно в ближайшие недели.

Новые варианты COVID-19 переносятся не так тяжело. Однако коронавирусная инфекция все еще остается опасным заболеванием.

Комитет санитарно-эпидемиологического контроля советует не забывать о базовых правилах предосторожности. Так, людям рекомендуется носить маски в общественных местах, в закрытых помещениях, аэропортах, ж/д вокзалах, а также пользоваться антисептическими средствами, – говорится в сообщении МВК по нераспространению коронавируса в Казахстане.

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Рекомендовано проходить ревакцинации от COVID-19 каждые полгода.