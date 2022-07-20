В Казахстане планируют ввести госконтроль за использованием и охраной земель и лесов

Министерство нацэкономики разработало законопроект, которым планируется внести изменения и дополнения в некоторые законодательные акты по вопросам ведения бизнеса, сообщает Zakon.kz.

В частности, в Предпринимательский кодекс РК добавлена статья о государственном контроле в области поддержки и защиты субъектов частного предпринимательства.

Государственный контроль в области защиты субъектов частного предпринимательства предусматривает:

госконтроль и надзор в сферах деятельности субъектов предпринимательства на предмет соблюдения установленного порядка в сферах их деятельности, за исключением финансового рынка и финансовых организаций и в области финансового законодательства;

выдачу разрешений согласно закону «О разрешениях и уведомлениях», приема уведомления на осуществление предпринимательской деятельности;

формирование и ведение Реестра обязательных требований в сфере предпринимательства.

При этом в отношении государственных органов и организаций, осуществляющих государственную поддержку субъектам частного предпринимательства предусмотрено проведение внеплановых проверок.

В Земельный кодекс планируется ввести норму об осуществлении Государственного контроля за использованием и охраной земель в форме внеплановой проверки, профилактического контроля с посещением объекта контроля в соответствии с Предпринимательским кодексом РК и профилактического контроля без посещения субъекта контроля.

Государственный контроль также осуществляется при проведении инвентаризации, обследовании земель, разработке схем и проектов, связанных с использованием земель, ведении государственных кадастров и мониторинга земель, - говорится в документе.

В Лесной кодекс РК также добавлена норма об осуществлении государственного контроля и надзора за состоянием, охраной, защитой, пользованием лесным фондом, воспроизводством лесов и лесоразведением.

Документ определяет перечень требований, нарушение которых влечет применение мер оперативного реагирования, а также определяет в отношении конкретных нарушений конкретный вид меры оперативного реагирования с указанием срока действия данной меры (при необходимости).

При этом в данный перечень включаются требования, являющиеся предметом государственного контроля.

Кроме того, в кодекс добавлена статья, предусматривающая в рамках государственного контроля меры оперативного реагирования должностными лицами ведомства уполномоченного органа, территориальных подразделений в случае, если деятельность контролируемых субъектов представляет непосредственную угрозу сохранению биологического разнообразия лесов, объектов государственного природно-заповедного фонда, культурного и природного наследия.

Так, предусматривается задержание и доставление в правоохранительные органы лиц, совершивших правонарушения в области лесного законодательства РК в части охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения, а также контроль за несанкционированным изъятием объектов растительного и животного мира, соблюдением требований законодательства республики в области охраны, воспроизводства и использования животного мира и особо охраняемых природных территорий.

У нарушителей будут изымать незаконно добытые лесные ресурсы и ресурсы животного мира, орудия их добывания, а также транспортные средства.

Предусмотрены и другие меры оперативного реагирования. По их итогам информация направляется в уполномоченный орган в области правовой статистики и специальных учетов в течение 24 часов с момента применения данных мер.

Аналогичные дополнения планируются и в Водный кодекс РК.

Проект закона размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 10 августа.