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Первым четвертьфиналистом Кубка Президента сенсационно стал Бейбит Жукаев

Теннис Четвертьфинал Кубок Президента Фото: ktf.kz
20 июля на кортах Нур-Султана стартовали матчи второго круга одиночного разряда Кубка Президента по теннису. Первым из четверки казахстанских теннисистов на этой стадии путевку в четвертьфинал разыграл Бейбит Жукаев из Актау, сообщает Zakon.kz.

Соперником молодого казахстанца на пути к четвертьфиналу стал представитель Израиля Даниэль Цукерман. Очень упорный поединок, который продлился больше двух с половиной часов, закончился победой актауского теннисиста. Бейбит Жукаев благодаря своим 17-ти эйсам смог склонить чашу весов в свою сторону, и решающий тай-брейк третьего сета доказал преимущество западноказахстанского теннисиста – 6:4, 5:7, 7:6 (7:4).

Выход в третий круг основной сетки President s Cup-2022 стал большим успехом для Жукаева, который в начале этой недели стал 431-й ракеткой мира благодаря выходу в финал недавнего турнира ITF Men 25 в столице Казахстана.

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