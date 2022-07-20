Сильная жара, дожди с грозами – прогноз погоды на 21 июля
Фото: Zakon.kz
Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане на 21 июля 2022 года. На большей части страны ожидаются дожди с грозами и усиление ветра, сообщает Zakon.kz.
На западе, севере, востоке Казахстана ожидается град, на юго-западе – пыльная буря. И только на южные и юго-восточные регионы страны сохранит свое влияние отрог антициклона – ожидается погода без осадков.РГП «Казгидромет»
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской, на юге Атырауской, Мангистауской, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
Днем на большей части Алматинской, Жамбылской, Туркестанской, Мангистауской, Улытауской, на юге Актюбинской области ожидается сильная жара.
Днем на большей части Кызылординской, Жамбылской, на юге, в центре Улытауской, на юге Карагандинской области сохраняется очень сильная жара.
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