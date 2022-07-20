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Курс доллара превысил 481 тенге на торгах

торги на бирже Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 481,20 тенге, поднявшись на 0,85 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс российского рубля также вырос на 0,8 тенге и составил 8,73 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня немного вырос и составил 71,24 тенге (+0,0078).

Торгов по евро не проводилось. Нацбанк установил курс евро в 491,89 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 482-487 тенге, евро – 490-496 тенге, рос. рубль – 7,6-8,3 тенге.

Между тем мировые цены на нефть снижаются на торгах 20 июля. Так, сентябрьские фьючерсы на Brent понизились на Лондонской бирже ICE Futures на $0,59, до $106,76 за баррель.

Августовские фьючерсы на WTI снизились на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) на $0,34, до $103,88 за баррель.

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Курсы валют на 20 июля в обменных пунктах Казахстана

Лариса Черненко
KASE
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