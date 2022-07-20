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Лучший шахматист мира отказался от защиты своего титула

Шахматы Отказ от титула Фото: Instagram/magnus_carlsen
Действующий чемпион мира по шахматам Магнус Карлсен не будет играть матч за звание чемпиона мира с россиянином Яном Непомнящим. Причина – отсутствие мотивации у норвежского шахматиста, сообщает Zakon.kz.

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен должен был защищать титул чемпиона мира в поединке с представителем России в начале будущего года, но за полгода до матча решил отказаться от встречи. Как заявляет норвежец, у него нет мотивации играть еще один матч Кубка мира.

Я сообщил своей команде, ФИДЕ (Международная федерация шахмат) и Яну Непомнящему, что не буду играть предстоящий матч Кубка мира по классическим шахматам.Магнус Карлсен

Он также добавил, что, возможно, вернется на чемпионат мира по классическим шахматам позднее. Теперь в отсутствие Карлсена Ян Непомнящий будет играть за титул с китайцем Дин Лижэнем.

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