«Вилки» в беттинге: гарантированная победа над букмекером?

В спортивном беттинге много слухов и спекуляций на тему того, как обыграть букмекера и легко обогатиться. В ход идут совершенно разные приемы, в том числе «вилки», обещающие прибыль при любом исходе.

Действенная ли это стратегия и какие она несет в себе риски, рассказывает онлайн-букмекер №1 в Казахстане Parimatch.

Что такое «вилка»?

«Вилка», или «арбитражная ситуация» — это ставочная механика, позволяющая учесть все варианты исходов события и получить гарантированную прибыль. Возможность применить эту тактику у игрока появляется, когда у букмекеров расходятся коэффициенты. В таком случае можно оперативно сделать ставки на противоположные исходы у разных беттинг-компаний и получить выигрыш независимо от конечного результата.

Звучит подобная тактика крайне заманчиво для неискушенного игрока, но немногим удается получить из этого хоть какую-то пользу. Чтобы поймать «вилку» вовремя, нужно постоянно мониторить предложения нескольких букмекеров или воспользоваться сомнительными онлайн-сервисами, а после еще и успеть поставить, поскольку беттинг-компании постоянно мониторят подобные схемы и быстро их замечают.

Потенциальные риски и неудобства

Поднять счет на «вилках» не только сложно, но и рискованно.

Минусы включают в себя:

придется создавать и верифицировать аккаунты на нескольких сайтах. У каждого букмекера свои правила, требования и сроки, поэтому процесс может значительно затянуться;

необходимо держать крупные суммы на счетах разных букмекеров. Всегда есть риск потерять часть вложенных средств в случае, если механика будет раскрыта;

при подозрении в «вилочничестве» аккаунт могут заморозить или заблокировать не только в одной, но и во всех компаниях. Вернуть его будет непросто;

нужно держать в голове множество событий и исходов, а также достаточно быстро реагировать на изменения в коэффициентах, чтобы получить зачастую совсем небольшую прибыль.

Как ни крути, а с таким списком минусов «вилки» вызывают уже меньше уверенности в легкой победе.

Что думают об этом букмекеры?

Беттинг-компании крайне негативно относятся к «вилочникам» и внимательно мониторят коэффициенты как свои, так и конкурентные, чтобы вовремя предотвратить махинации.

Мы – за честную и справедливую игру. «Вилочники» расходуют внутренние и внешние ресурсы на то, чтобы «переиграть» букмекера, но мы не гонимся за победой. Цель Parimatch – предоставить комфортные и выгодные условия для любителей спорта, которые хотят получить удовольствие и еще больше эмоций от просмотра матчей. Чтобы сохранить приятную атмосферу на нашей платформе, мы пресекаем любые попытки «вилочников» повлиять на коэффициенты и испортить игру для остальных. Компания Parimatch в лице CEO Романа Бойко

Parimatch напоминает, что ставки на спорт являются не способом заработка, а лишь приятным времяпровождением. «Вилки» несут в себе большие риски, поэтому бренд рекомендует придерживаться честной игры и подходить к ставкам с умом.

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