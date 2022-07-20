Оружейный схрон обнаружен в Жамбылской области

Схрон с оружием и боеприпасами обнаружили в Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Тайник находился на территории кладбища. Обнаружили его сотрудники Управления криминальной полиции Департамента полиции Жамбылской области совместно с сотрудниками УЖД-158/1.

Изъяты автомат АКС-74У с двумя магазинами, травматический револьвер ME-38 Marchal калибра 9 мм, светошумовая граната, 11 патронов калибра 5,45 мм, 38 патронов калибра 9 мм, 2 патрона 12 калибра и 8 холостых патронов калибра 5,45 мм. Пресс-служба ДП Жамбылской области

Назначена судебно-баллистическая экспертиза.

В Департаменте полиции региона напомнили, что лицо, сообщившее о расположении оружия, боеприпасов, специальных средств или добровольно их сдавшее полиции, не будет привлекаться к уголовной и административной ответственности. Анонимность гарантируется.