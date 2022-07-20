Сильная жара и грозы – в 6 областях объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение распространили синоптики с предупреждением о резкой смене погоды в шести областях страны, передает Zakon.kz.

Днем 23 июля на западе, в пустынных районах Туркестанской области сохраняется очень сильная жара +45°C. В Туркестане днем сохраняется очень сильная жара +45°C.

21-22 июля на севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза, днем – град, шквал. Ночью и утром на севере, востоке области – туман. Ветер северо-западный, западный, ночью на севере, востоке области порывы 15-20 м/с, днем на большей части области 15-20 м/с, на севере, востоке области порывы 23 м/с.

В Петропавловске ночью 21, днем 22 июля ожидается гроза, ветер северо-западный, западный до 20 м/с.

21 июля ночью на северо-западе, севере, днем на западе, в центре, на востоке Абайской области ожидается гроза. Днем на западе области – град. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, в центре, севере области 15-20, днем с порывами до 23 м/с. РГП «Казгидромет»

В Семее ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный, при грозе порывы могут достигать 15-20 м/с.

Ночью на северо-западе, севере, днем на большей части Восточно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на северо-западе, севере, юге области 15-20, днем порывы до 23 м/с.

В Усть-Каменогорске ожидается гроза. Ветер юго-восточный, при грозе порывы до 20 м/с.

21 июля в Кызылординской области ветер северный, северо-западный, днем в центре области 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ожидается днем сильная жара до +42...+44°C. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. РГП «Казгидромет»

Днем на большей части Жетысуской области ожидается сильная жара –+35...+38°C. Днем 22-23 июля на большей части области очень сильная жара +40...+41°C.

В Талдыкоргане днем ожидается сильная жара до +36...+38°C.

Днем на западе Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, южный, днем на западе области порывы могут достигать 15-20 м/с.

Ночью в Актюбинской области ветер северо-восточный, восточный, на юге области с порывами до 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара +35°C.

На северо-западе Мангистауской области ожидается гроза. На западе, в центре области – пыльная буря. Ветер северо-восточный, северный на западе, в центре области – 15-20 м/с. Днем на большей части области сохраняется сильная жара до +42°C. На юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Актау синоптики прогнозируют пыльную бурю. Ветер северный, северо-восточный, с порывами 15-20 м/с.