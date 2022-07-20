Очередные видеоизвинения от лихача опубликовали полицейские Алматы

Молодой водитель нарушил правила дорожного движения в Алматы и выложил видео правонарушения в соцсеть. Следующим его видео стало публичное извинение, сообщает Zakon.kz.

На видео парень проезжает мимо полицейского, приветствует его, после чего резко увеличивает скорость и несется вдоль обочины.

Инцидент произошел в Бостандыкском районе на проспекте аль-Фараби напротив мечети «Нур-Мубарак» 20 июля 2022 года. В этот же день молодой человек выложил видео «подвига» в соцсети. Им заинтересовались полицейские, нашли автора, и парень объяснился, что осознал свои ошибки, и просит больше ПДД не нарушать.

Лихачу вменяются в вину статья 593 ч. 2 («Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами»), статья 601 («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги») и статья 230 («Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании»).