Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Очередные видеоизвинения от лихача опубликовали полицейские Алматы

Лихач в Алматы Фото: кадры из видео
Молодой водитель нарушил правила дорожного движения в Алматы и выложил видео правонарушения в соцсеть. Следующим его видео стало публичное извинение, сообщает Zakon.kz.

На видео парень проезжает мимо полицейского, приветствует его, после чего резко увеличивает скорость и несется вдоль обочины.

Инцидент произошел в Бостандыкском районе на проспекте аль-Фараби напротив мечети «Нур-Мубарак» 20 июля 2022 года. В этот же день молодой человек выложил видео «подвига» в соцсети. Им заинтересовались полицейские, нашли автора, и парень объяснился, что осознал свои ошибки, и просит больше ПДД не нарушать.

Лихачу вменяются в вину статья 593 ч. 2 («Несоблюдение правил пользования ремнями безопасности или мотошлемами»), статья 601 («Несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги») и статья 230 («Нарушение законодательства Республики Казахстан об обязательном страховании»).

Читайте также

Инна Чурикова госпитализирована в реанимацию с многочисленными переломами

Женщину насильно затолкали в машину на глазах очевидцев в Актобе

ДТП на трассе Алматы – Бесмойнак: погиб мальчик, пострадали 2 водителя

Константин Вноровский
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
курс доллара к тенге в обменных пунктах
Курсы валют на 19 июля в обменных пунктах Казахстана
жара в городе Алматы
Когда в Алматы пойдет дождь, рассказали синоптики
имя для детей разного происхождения
Топ-20 интернациональных имен в Казахстане
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
В Минтруда назвали средний размер пенсии в Казахстане
Молочные заводы в Казахстане могут закрыться
Молочные заводы в Казахстане рискуют закрыться
Дни отдыха в августе 2022 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе
Казахстан сахар дефицит объемы наличие
Сколько сахара осталось в Казахстане
курсы в обменных пунктах
Курсы валют на 20 июля в обменных пунктах Казахстана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления